İZBAN'ın bugünkü seferleri durduruldu!

Kamu çalışanlarının ülke genelinde yaptığı 1 günlük iş bırakma eylemi, İzmir'de de demiryolu ulaşımını etkiledi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personelinin eyleme katılması nedeniyle, İzmir Banliyö Sistemi'nde (İZBAN) tüm seferler durduruldu. Alternatif toplu taşıma araçlarına yönelen vatandaşlar, duraklarda yoğunluğa neden oldu.