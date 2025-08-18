İZBAN'ın bugünkü seferleri durduruldu!

PODCAST CANLI YAYIN

Kamu çalışanlarının ülke genelindeki 1 günlük iş bırakma eylemi nedeniyle İzmir'de İZBAN seferleri durduruldu. Alternatif toplu taşıma araçlarına yönelen vatandaşlar, duraklarda yoğunluğa neden oldu.

Giriş Tarihi:
Kamu çalışanlarının ülke genelinde yaptığı 1 günlük iş bırakma eylemi, İzmir'de de demiryolu ulaşımını etkiledi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personelinin eyleme katılması nedeniyle, İzmir Banliyö Sistemi'nde (İZBAN) tüm seferler durduruldu. Alternatif toplu taşıma araçlarına yönelen vatandaşlar, duraklarda yoğunluğa neden oldu.

Memur-Sen üyeleri, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu işveren heyeti tekliflerini protesto etmek amacıyla 1 günlük iş bıraktı. Bu kapsamda TCDD personelinin eyleme katılması nedeniyle, İzmir Banliyö Sistemi'nde (İZBAN) tüm seferler durduruldu. Alternatif toplu taşıma araçlarına yönelen vatandaşlar, duraklarda yoğunluğa neden oldu.

İş bırakma eyleminin duyurusunun gece saatlerinde yapılması nedeniyle iş bırakma eylemine hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, alternatif toplu taşıma araçlarının yolunu tuttu.

İZBAN'dan yapılan açıklamada, "Memurların ülke genelinde gerçekleştireceği 1 günlük iş bırakma eylemi nedeniyle TCDD çalışanları işbaşı yapmayacaktır. Bu nedenlerden dolayı 18 Ağustos 2025 Pazartesi tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldığımızı önemle belirtiriz" denildi.

