Halkbank'tan CHP yandaşı Sözcü'nün 'Genel Müdür Bodrum'da lüks doğum günü partisine katıldı' iddialarına yalanlama

Halkbank, Genel Müdür Osman Arslan'ın Bodrum'da bir restoranda düzenlenen lüks doğum günü partisine katıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Halkbank, Genel Müdür Osman Arslan ile ilgili olarak bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Bankadan yapılan açıklamada, Arslan'ın Bodrum'da bir restoranda düzenlenen lüks doğum günü partisine katıldığı yönünde haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sözcü Gazetesine ait yazılı ve sosyal medya kanalları ile bazı sosyal medya hesaplarında Bankamız Genel Müdürü olduğu iddia edilerek, Bodrum'da bir restoranda sözde şampanyaların içildiği lüks bir doğum günü partisine Bankamız Genel Müdürünün katıldığı yönündeki haber ve paylaşımlar gerçeğe aykırı, kamuoyunu yanıltıcı, Bankanın güven ve itibarını sarsıcı ve iftira türünde yalan açıklamalardır. Bankamızın ve Bankamız Genel Müdürünün güven ve itibarını sarsacak nitelikte olan; haksız, yalan, mesnetsiz haber ve yorumlar ile ilgili olarak tüm yasal haklarımızın kullanılacağını kamuoyunun bilgilerine sunarız."