İstanbul Kartal'da 27 yaşındaki dizi oyuncusu İbrahim Yıldız, İstanbul genelinde etkili olan şiddetli rüzgâr sebebiyle devrilen ağacın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağacın altından çıkartılan İbrahim Yıldız, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pendik'te bulunan Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 15 saat süren bir ameliyat geçiren genç oyuncunun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Genç yaşına rağmen kariyerinde önemli adımlar atan İbrahim Yıldız, pek çok başarılı yapımda rol aldı