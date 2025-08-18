PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan 17 Ağustos depremine özel paylaşım

Başkan Erdoğan, 17 Ağustos depreminin 26. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andı; şehit Ömer Halisdemir’in teğmen olan kızı Elif Nur’u ise telefonla arayarak tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 yılında gerçekleşen depremin yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, acının hala yüreklerde hissedildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"26 yıl önce, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde vefat eden vatandaşlarımızın acısını bugün hâlen yüreğimizde hissediyoruz. Bu büyük acının yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum."

ELİF NUR'A TEBRİK VE BAŞARILAR TELEFONU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nden teğmen olarak mezun olan, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir'i tebrik etti. Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde kahramanca mücadele ederek şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir ile telefonla görüştü.

Elif Nur Halisdemir (Takvim.com.tr)Elif Nur Halisdemir (Takvim.com.tr)

Erdoğan, telefon görüşmesinde, Milli Savunma Üniversitesi 39'uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi'nden teğmen olarak mezun olan Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir'i tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

