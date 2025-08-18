PODCAST CANLI YAYIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanlara yüzde 23 zam!

Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanların maaşlarına yüzde 23 zam yapıldığını bildirdi. Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Bizim önceliğimiz her zaman alın teri döken çalışma arkadaşlarımızdır. Belediyemiz bünyesinde görev yapan tüm emekçilerimizin haklarını korumak ve ekonomik anlamda daha güçlü bir şekilde yaşamalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi:
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanlara yüzde 23 zam!

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesindeki şirketlerde çalışan personelin aylık ücretlerine yüzde 23 oranında ara zam yapıldı.

Alınan bu karar doğrultusunda, en düşük taban aylık maaş 40 bin liraya yükseltildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, uzun süredir üzerinde çalışılan düzenlemenin hayata geçirildiğini belirtti.

Çerçioğlu, "Bizim önceliğimiz her zaman alın teri döken çalışma arkadaşlarımızdır. Belediyemiz bünyesinde görev yapan tüm emekçilerimizin haklarını korumak ve ekonomik anlamda daha güçlü bir şekilde yaşamalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
YPG'yi 'harekat' paniği sardı! Aylardır "özerklik" isteyen İlham Ahmed hem çark etti hem de aslını inkar etti: "Biz PKK'lı değiliz"
Başkan Erdoğan NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı: "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı"
Türk Telekom
Emekliye yüzde 11.16 zam! Merkez Bankası'ndan ocak zammı için yeni tahmin geldi TAKVİM hesapladı! SSK, BAĞKUR'lular...
Suriye'de YPG/SDG'ye harekat hazırlığı! Hedef Rakka ve Deyrizor... Abdi ABD Kongresine mektup yazıp yalvardı
CHP'li Tanju Özcan kumarhane köşelerine düştü! Pişkin savunma... "Oyun oynamışımdır ama bu kez değil"
Putin'le Alaska zirvesi sonrası dünyanın gözü ABD'de! Trump Beyaz Saray'da Zelenski ile görüşecek
Premier Lig'in yıldızı Beşiktaş'a! Transfere onay çıktı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü kazası: 4 ölü, 26 yaralı | Şoför gözaltında | Kaza anı kamerada
CHP'li İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonu: İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Çanakkale Gelibolu'daki yangın tamamen kontrol altında! Yanan yerler havadan görüntülendi
Trabzonspor'da hedef 2'de 2! Fatih Tekke 11'ini netleştirdi
Terörsüz Türkiye sürecinde söz ailelerde! Anneler dinlenecek
İstanbul’da soygun var! İBB soruşturmasında ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu Kültür A.Ş. çalışanına milyonlar akıttı
İBB soruşturmasında kiralık katil planı! Gözaltına alınan avukat Cem Duman'a Fatih Keleş'in talimatını getiren avukat kim?
Basra ve Afrika etkisi İstanbul'a döndü! MGM o günü işaretledi: Fırtına sonrası 'Ateş Topu' sıcağı geliyor! Yaz 1 ay daha uzayacak
Alaska Zirvesi'nde ne konuşuldu? ABD'den açıklama: Rusya toprak tavizi verdi! Ankara'dan kritik temas! Bakan Hakan Fidan Rus ve Ukraynalı mevkidaşları ile görüştü
Memur emekli zammı için son tarih 19 Ağustos
Emine Alangoya krizi bitti! İpek Kıraç'tan babası İnan Kıraç'la yeni paylaşım! "Keşke daha önce tedavisine başlayabilseydik"
"Kim Milyoner Olmak İster?"de nefes kesen anlar: Risk aldı, "4x100 karışık bayrak yarışı" sorusunda doğru cevabı verdi mi?