Akılalmaz ihmal Ayşe hemşirenin ölmesine neden oldu!

Aile Sağlığı Merkezi’nde ebe olarak görev yapan Ayşe Ceylan, minibüsün açık kapısından düştü. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı kadın, kurtarılamadı. Hemşirenin ölümü, mesai arkadaşlarını şoka uğrattı.

Akılalmaz olay, Aydın'ın Söke ilçesi Bağarası Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta meydana geldi. S.K. yönetimindeki 09 M 2540 plakalı minibüste yolculuk yapan Ayşe Ceylan (45), inmek için ayağa kalktı. O sırada dengesini kaybetti. Açık unutulan kapıdan yola düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Ayşe Ceylan, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz Ayşe Ceylan, burada yapılan müdahalelere karşın dün hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Kazanın ardından minibüs şoförü S.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. S.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ceylan'ın Söke 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi. Yüzlerce insana şifa dağıtan, hayat kurtaran hemşire, bu kez kendi hayatını kurtaramadı. Talihsiz ölüm, ailesini, meslektaşlarını ve hastalarını derin bir yasa boğdu.

