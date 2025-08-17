Ticaret Bakanlığı'ndan kırtasiye ürünlerine güvenlik denetimi: "Okul alışverişi yaparken dikkatli olun"

PODCAST CANLI YAYIN

Ticaret Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye, okul çantası ve kıyafetlere yönelik denetimlerini hızlandırdı. Tüketicilere, çocuk sağlığına zarar verebilecek ürünlere karşı dikkatli olmaları çağrısı yapılırken; etiket, CE işareti ve Türkçe uyarılar gibi unsurların kontrol edilmesi önem taşıyor.

Ticaret Bakanlığı, önümüzdeki eğitim öğretim yılına hazırlık amacıyla kırtasiye ürünleri, okul çantası ve kıyafetlerini sıklaştırdı.

MEVZUATA UYGUNLUK İNCELEMESİ

8 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde gözetim ve denetim faaliyetleri hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda kırtasiye ürünleri, okul çantası ve kıyafetlerine yönelik denetimlere ağırlık verilirken, söz konusu ürünlerin kimyasal, fiziksel, mekanik özellikleri ve etiketleme gerekliliklerinin ilgili mevzuata uygunluğu inceleniyor.

GÜVENSİZLİK ORANI DÜŞTÜ

Bakanlıkça, ürün güvenliği denetimleri kapsamında bu yılın 7 ayında 2 milyon 196 bin 747 ürün denetlendi. Bu denetimlerde, önceki yıllara kıyasla güvensizlik oranının düştüğü ancak özellikle oyuncak ve deterjanlarda bu oranın yüksek olduğu tespit edildi.

RİSKLİ ÜRÜNLER ANALİZ EDİLİYOR

Denetimlerde, riskli görülen ürünlerden numune alınıyor ve laboratuvarlarda analiz işlemleri yapılıyor. Analizlerde, ürünlerin fiziksel ve mekanik gereklilikleri karşılamaması veya belirlenen limitlerin üzerinde kimyasal içerdiğinin tespit edilmesi durumunda, bölge müdürlükleri bünyesindeki risk değerlendirme komisyonlarınca inceleme yapılarak ürünlerin güvensiz olduğuna karar veriliyor.

İDARİ CEZALAR UYGULANIYOR

Bu doğrultuda üretici veya ithalatçı firmaya para cezası, ürünlerin piyasaya arzının durdurulması, piyasada bulundurulmasının önlenmesi, piyasadan çekilmesi, geri çağrılması, imhası ve kamuoyunun riske karşı uyarılması kararlarını içeren idari yaptırımlar uygulanıyor.

TÜKETİCİLERE GÜBİS KOLAYLIĞI

Bakanlık, 2018'de devreye aldığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla uygunsuzluğu tespit edilen ürünlere ilişkin bilgileri tüketicilerle paylaşıyor. Tüketiciler, sisteme "https://guvensizurun.ticaret.gov.tr/" adresinden ulaşabiliyor. Böylece, tek bir kanaldan yapılan bilgilendirmeyle bu ürünlerin takibi kolaylaşıyor. Sistemde, güvensiz ürün konusunda yetkili kuruluşlarca politika oluşturulmasına ve dış kullanıcılar açısından araştırma yapılmasına imkan veren bir veri tabanı bulunuyor.

ALIŞVERİŞTE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Tüketicilerin de okul alışverişi yaparken dikkat etmesi gereken hususlar da bulunuyor. Buna göre, kırtasiye ürünlerinde, imalatçı ve ithalatçının açık adı ve adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmeli, markası ve modeli belli olan, üzerinde Türkçe uyarılar bulunan ürünler satın alınmalı. Oyuncak şeklinde veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde de hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibareler ve diğer uyarılar kontrol edilmeli. Bu kapsamda, 36 aydan küçük çocuklar için risk oluşturan kırtasiye malzemelerinde bulunan uyarılar dikkate alınmalı.

Boya malzemeleri, oyuncak görünümlü ürünler, oyun hamurları ve parmak boyalarında CE işaretinin bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli. Tekstil ürünlerinde de içeriği gösteren etiketlerin ve işaretlemelerin Türkçe ve kolay okunabilir olması hususuna bakılmalı. Çocuk kıyafetlerinde bulunan kordon, bağcık, küçük parça içeren süslemeler gibi risk oluşturabilecek unsurlara karşı da dikkatli olunmalı.

