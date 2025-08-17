Ticaret Bakanlığı'ndan kırtasiye ürünlerine güvenlik denetimi: "Okul alışverişi yaparken dikkatli olun"

Ticaret Bakanlığı, önümüzdeki eğitim öğretim yılına hazırlık amacıyla kırtasiye ürünleri, okul çantası ve kıyafetlerini sıklaştırdı.
MEVZUATA UYGUNLUK İNCELEMESİ
8 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde gözetim ve denetim faaliyetleri hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda kırtasiye ürünleri, okul çantası ve kıyafetlerine yönelik denetimlere ağırlık verilirken, söz konusu ürünlerin kimyasal, fiziksel, mekanik özellikleri ve etiketleme gerekliliklerinin ilgili mevzuata uygunluğu inceleniyor.
GÜVENSİZLİK ORANI DÜŞTÜ
Bakanlıkça, ürün güvenliği denetimleri kapsamında bu yılın 7 ayında 2 milyon 196 bin 747 ürün denetlendi. Bu denetimlerde, önceki yıllara kıyasla güvensizlik oranının düştüğü ancak özellikle oyuncak ve deterjanlarda bu oranın yüksek olduğu tespit edildi.
RİSKLİ ÜRÜNLER ANALİZ EDİLİYOR
Denetimlerde, riskli görülen ürünlerden numune alınıyor ve laboratuvarlarda analiz işlemleri yapılıyor. Analizlerde, ürünlerin fiziksel ve mekanik gereklilikleri karşılamaması veya belirlenen limitlerin üzerinde kimyasal içerdiğinin tespit edilmesi durumunda, bölge müdürlükleri bünyesindeki risk değerlendirme komisyonlarınca inceleme yapılarak ürünlerin güvensiz olduğuna karar veriliyor.