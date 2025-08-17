PODCAST CANLI YAYIN

Sağlık Bakanlığı’ndan 15 milyon kişiye ücretsiz kanser tarama SMS’i

Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında, meme, serviks ve kolorektal kanser taramaları için yaş gruplarına göre yaklaşık 15 milyon kişiye bilgilendirme SMS’i gönderilecek. Tarama hizmetleri Aile Sağlığı Merkezleri ve KETEM gibi noktalarda ücretsiz sunuluyor.

Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında 40 ile 69 yaş arasındaki kadınlara iki yılda bir mamografi tetkiki ile meme kanseri taraması, 30 ile 65 yaş arasındaki kadınlara beş yılda bir HPV-DNA testi ile serviks (rahim ağzı) kanseri taraması ve 50 ile 70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere iki yılda bir gaitada gizli kan testi ile kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması yapılıyor. Bu taramalar, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ile mobil kanser tarama araçlarında tamamen ücretsiz şekilde gerçekleştiriliyor.

Sağlık Bakanlığı, yeni uygulama kapsamında meme kanseri taramasına katılması için yaklaşık 5,5 milyon, serviks (rahim ağzı) kanseri taraması için yaklaşık 3 milyon ve kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması için yaklaşık 6,5 milyon kişiye kısa mesaj gönderecek. 1 ay süreyle kademeli olarak gönderilecek olan kısa mesajlarda, hangi kanser türleri için tarama yapılabileceği, başvuru yöntemleri ve en yakın sağlık kuruluşlarının bilgileri yer alacak. SMS için seçilen yaklaşık 15 milyon kişiyi, kanser taramaları için belirlenen yaş aralığındakiler oluşturuyor. İçlerinde daha önce kanser taramalarına katılmış olanlar da bulunuyor.

