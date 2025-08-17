PODCAST CANLI YAYIN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! Kırmızı bültenle aranan 6 suçlu yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kırmızı bültenle aranan 6, ulusal seviyede aranan 4 suçlunun Bulgaristan, Polonya, Gürcistan, Almanya, KKTC ve Lübnan'dan ülkemiz getirildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"BİZDEN KAÇAMAYACAKLAR"
🟥 Kırmızı Bültenle Aradığımız 6,
❌ Ulusal Seviyede Aradığımız 4 Suçluyu,

BULGARİSTAN, POLONYA, GÜRCİSTAN(4), ALMANYA, K.K.T.C.(2) ve LÜBNAN'dan Ülkemize Getirdik.

🟥 Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.M., N.C., A.C.B., B.Y., M.Ş., S.S., ile ulusal seviyede aranan E.E., S.K., E.G. ve C.Ş. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı❗️

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle;

🟥 "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal Etme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan, A.M. isimli şahıs BULGARİSTAN'da,

🟥 "Çocuğun Basit Cinsel İstismarı" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan N.C. isimli şahıs POLONYA'da,

🟥 "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama ve Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.C.B. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (X)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (X)

🟥 "Hakaret ve Tehdit" ile "TCK. 227 Maddesi" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan B.Y. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

🟥 "Kasten Yaralama, Kamu Malına Zarar Verme, Hakaret, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma, Şartla Tahliyenin Geri Alınması ve Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ş. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

🟥 "213 Sayılı Yasaya Muhalefet" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.S. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

❌ "Çocuğun Cinsel İstismarı ve Tehdit" suçlarından ulusal seviyede aranan E.E. isimli şahıs ALMANYA'da,

❌"Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Basit Yaralama ve Tehdit" suçlarından ulusal seviyede aranan S.K. isimli şahıs K.K.T.C.'de,

❌ "Konut ve Eklentilerinde Yağma" suçundan ulusal seviyede aranan E.G. isimli şahıs K.K.T.C.'de,

❌ "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan ulusal seviyede aranan C.Ş. isimli şahıs LÜBNAN'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. 🇹🇷

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, TEM, Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Daire Başkanlıklarımızı tebrik ediyorum.🇹🇷

Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk Polisinden kaçamayacaklar

