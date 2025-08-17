PODCAST CANLI YAYIN

İBB’de devam eden yolsuzluk soruşturmasında 44 kişi gözaltına alındı, İmamoğlu’nun sosyal medya ekibi tasfiye edildi

Tutuklu İmamoğlu’nu sosyal medyada savunmak için kurulan trol ordusu tam bir fiyasko çıktı. Ne mesaj yazabildiler ne de gündemi takip edebildiler. Sonunda cezaevinden gelen emirle hepsi kovuldu, yeni ekip bulundu.

İBB yolsuzluk soruşturmalarının dokuzuncusu önceki gün Beyoğlu Belediyesi'ndeki 44 kişinin gözaltına alınmasıyla sürerken, bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan arasında CHP'nin trol kuruluşunu yapanlar da vardı. Bu trol ordusunun kuruluşu Ekrem İmamoğlu'nun, büyük umutlarla kurulan sosyal medya stratejisinde önemli bir değişiklikle başladı. Şubat ayında açılan yeni Twitter (X) hesabıyla birlikte gündeme dair daha aktif paylaşımlar yapılması planlandı. Bu konuda trol ekiplerle bağlantı yapıldı. İlk etapta, İmamoğlu'nun avukatı aracılığıyla hazırlanan paylaşımlar kamuoyuyla buluşturulurken, bu yöntem zamanla yetersiz bulundu.

İMAMOĞLU BEĞENMEYİNCE..

WhatsApp grubunda, 10 kişilik bir ekip görev aldı. Tweet paylaşımları hızlandırıldı. Ancak İmamoğlu, atılan tweet'lerin çıktısını inceleyince iletişim ekibine sert tepki gösterdi.

ÖFKELENDİ, HAKARET ETTİ

İmamoğlu'nun, içeriklerin uzunluğu, dağınıklığı ve mesaj bütünlüğünden yoksun olması nedeniyle daha da sinirlendiği ve ekibe ağır hakaretlerde bulunduğu öğrenildi. Özellikle Gazze'de hayatını kaybeden ve "Filistinli Pele" olarak bilinen futbolcuya ilişkin paylaşımın, olaydan dört gün sonra yapılmasına sinirlenen İmamoğlu'nun, bu gecikmeye de öfkelendiği ifade edildi. Takipçi sayıları yükseltilmeye çalışılsa da, istenilen seviyelere ulaşılamadığı ve tweetlerin görüntülenme oranlarının beklenenin çok ama altında kalması bardağı taşıran son damla oldu.

HEPSİNİ KOVDULAR

İletişim ekibinin görevine son verildiği ve yerine yeni bir ekip oluşturulduğu öğrenildi. Ayrıca, bütçelerinin İBB kaynaklarından karşılanması talebinin gündeme geldiği, ancak İmamoğlu'nun avukatının riskli olacağı yönünde uyardığı da iddialar arasında.

İFADELERİ ALINIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu kişiler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de bulunduğu 44 kişinin ifadeleri alınmaya başlandı. Şüphelilerin, yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

