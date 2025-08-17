PODCAST CANLI YAYIN

Aile Bakanlığı’ndan genç çiftlere 150 bin TL faizsiz kredi ve çok sayıda evlilik desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında, genç çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi sağlanıyor. Ücretsiz nikah işlemleri, düğün salonu kullanımı, çeyiz yardımı ve gelinlik desteği gibi 168 farklı destek imkanı da sunuluyor. 13 binin üzerinde genç ise e-Devlet üzerinden indirim kodlarını oluşturarak avantajlardan faydalanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sağlanıyor. Faizsiz kredi desteğine ek olarak hayatlarını birleştirme yolunda ilk adımlarını atan genç çiftlere, evlilik ve düğün hazırlıkları sürecinde yapacakları alışverişlerde çeşitli indirimlerden yararlanabilmeleri için firma ve esnaflarla iş birliği çalışmaları da devam ediyor.

BEDAVA GELİNLİK
Çiftler, Aile Yılı kapsamında belediyelerle yapılan iş birliği çerçevesinde ücretsiz nikah işlemleri, ücretsiz düğün salonu, çeyiz yardımı gibi 16 farklı kategoride 109 belediye tarafından sunulan 168 destekten yararlanabiliyor. 61 belediye ücretsiz düğün salonu, 35 belediye ücretsiz nikah işlemleri ve 10 belediye indirimli düğün salonu imkanı sunuyor. 16 belediye beyaz eşya, çeyiz ve mobilya desteği sağlarken, 12 belediye doğrudan maddi destek veriyor. 17 belediye nikah cüzdanı ücretini karşılama, ücretsiz fotoğraf çekimi, ulaşım ve konaklama gibi farklı alanlarda destekler sunuyor. Ayrıca, 11 belediye tarafından evlilik hediyesi verilirken, 6 belediye gelinlik, damatlık ve giyim desteği sağlıyor.

Söz konusu indirimlerden yararlanmak isteyen 13 bin 903 genç kendilerine özel tanımlanan indirim kodunu e-Devlet üzerinden oluşturdu.

