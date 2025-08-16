PODCAST CANLI YAYIN

Mersin, Hatay ve Adana’daki orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı

Mersin Silifke’de 2 gün önce başlayan orman yangını sonrası bin 851 kişi tahliye edilirken, yangın karadan ve havadan müdahalelerle büyük oranda kontrol altına alındı. Hatay’ın Hassa ve Yayladağı ile Adana Aladağ’daki yangınlar da kontrol sağlandı. Anamur’da bir mahalle tedbir amaçlı boşaltılırken, Bursa İznik, Kocaeli Karamürsel ve Muğla Fethiye’de yeni orman yangınları başladı, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde 2 gün önce ormanlık alanda başlayan ve bin 851 kişinin tahliye edildiği yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Anamur ilçesinde çıkan yangında ise bir mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı. Hatay'ın Hassa ve Yayladağı ilçelerindeki orman yangınları da kontrol altına alındı. Mersin'in Silifke ilçesi sınırlarında Çaltı (Çamlıca), Baslandız ve Kırtıl mahalleleri arasında Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi yakınlarında çıkan ve ormana sıçrayan yangına 7 ilden binden fazla personelle karadan ve havadan müdahale edildi.

Mersin Anamur ve Silifke’de önceki gece çıkan yangınlar çok sayıda evi küle döndürdü (Takvim.com.tr)Mersin Anamur ve Silifke’de önceki gece çıkan yangınlar çok sayıda evi küle döndürdü (Takvim.com.tr)

Orman Genel Müdürlüğü de yangınlarla ilgili yaptığı açıklamada "Adana Aladağ'ı kontrol altına aldık. Mersin Silifke, Hatay Hassa ve Antakya'da büyük ölçüde kontrolü sağladık. Mersin Anamur'un ise enerjisini düşürdük. Ülkemiz genelindeki yangınların tamamını kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." denildi.

Öte yandan Bursa İznik, Kocaeli Karamürsel ve Muğla'nın Fethiye ilçelerinde de orman yangını çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

