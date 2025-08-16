İBB’de 9. dalga operasyon: 44 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 9. dalga operasyonu için düğmeye basıldı. Bu kapsamda şüpheli Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya AŞ, Kültür AŞ ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 35 şüpheli tespit edildi.

Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun (Takvim.com.tr)

Polis ekipleri, çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında, Ongun kontrolünde faaliyet gösteren ve Bağdatlı ile irtibatları tespit edilen İmamoğlu'nun trol ekibinden 9 şüpheli belirledi. Böylece 44 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler, dün sabah Başkan İnan Güney'in de aralarında olduğu 42 kişiyi gözaltına aldı.

Firari iki kişinin arandığı açıklandı. Şüphelilerden 20'sinin firari Bağdatlı ile irtibatlı oldukları, farklı firma ve şirketlerin sahibi olarak Bağdatlı'nın kontrolünde ihalelere girerek adrese teslim ihale aldıkları iddia edildi. Bu kişilerin arasında Bağdatlı'nın kız kardeşi Özge Bağdatlı'nın da olduğu anlaşıldı.

Utku Doğruyol (Takvim.com.tr)

TROL BAŞI TERÖRİST KUZENİ

Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun iki şoförü de gözaltına alınanlar arasında yer aldı. İmamoğlu'nun trol ekibinden olduğu iddia edilen sosyal medya yapılanması kapsamında gözaltına alınan 9 kişinin başında Utku Doğruyol ve Mahir Gün isimli kişilerin olduğu ifade edildi.

Utku Doğruyol'un, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li terörist Bahtiyar Doğruyol'un kuzeni olduğu ifade edildi. Ongun'un trolü Alican Ayvataş hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Ayvataş'ın PKK'ya "Kürt Hareketi", DHKPC'ye "cephe", dediği tweetleri ile gündeme gelmişti. Ayvataş'ın bahisçilerle de ortaklığı biliniyor.

Mahir Gün (Takvim.com.tr)

İŞTE GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

1.İnan Güney Beyoğlu Belediye Başkanı 2.Yiğit Oğuz Duman - İBB İnsan Kaynakları Daire Başkanı 3.Özge Bağdatlı - Firari Emrah Bağdatlı'nın Kardeşi 4.Seyhan Özcan - İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü 5.Sabriye Akkaya - İnan Güney'in Ablası 6. İsmail Akkaya İnan Güney'in Eniştesi 7. Deniz Göleli İnan Güney'in Şoförü 8. Veysel Eren Güven - İnan Güney'in Koruması 9.Recep Cebeci - İmamoğlu'nun Şoförü 10.Nazlı Dalar - MEDYA A.Ş. Görsel Yayınlar Koordinatörü 11.Hasan Yalaz 12.Bora Aramacı 13.Aysun Vural 14.Esma Bayrak 15.Güngör Bozkurt 16.Hasan Erkan Kabakçı 17.Asraf Engin Güner 18.Mehmet Kaya 19.Ersan Şık 20.İbrahim Can Yaman 21.Yunus Göçer 22.Nurul Taha Yüksel 23.Alper Yıldırım 24.Duygu Fikirli 25.Şükrü Fındık 26.Burak Karakuş 27.Alican Ayvataş 28.Mustafa Sezer Yerli 29.Erdal Akbay 30.Mehmet Akif Bulut 31.Çiğdem Nasuhbeyoğlu 32.Ümit Karakaya 33.Mahir Gün 34.Ferda Yıldız Selbasan 35.Yusuf Yüce 36.Kazım Eren Sönmez 37.Ahmet Bozkurt 38.Tarık Bora 39.Mesut Taşkın 40.Tuğba Koçak 41.Hare Dinçer 42.Mehmet Türkoğlu 43.Utku Doğruyol 44.Zekai Kırat

Ekrem İmamoğlu'nun trol ekibi (Takvim.com.tr)

EKOSİSTEMİN SESİ KESİLDİ

CHP'nin 3-4 Kasım 2023'te yapılan şaibeli kurultayında ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yalan yanlış bilgiler paylaşan İmamoğlu'nun X trolü Mahir Gün de gözaltına alınnanlar arasında. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki yarışta ilk turdan sonra söz konusu EkremEdit hesabı, "Ekrem İmamoğlu'nun önerisiyle Kemal Kılıçdaroğlu seçim yarışından çekiliyor." paylaşımı yapmıştı.

Bunu okuyan Kılıçdaroğlu, ikinci tura katılmayacakken kızıp yarışa devam etmişti. Kurultay sonrası Kılıçdaroğlu, "Bu tweet çok ağırıma gitti" diyerek tepkisini dile getirmişti. İmamoğlu'na destek paylaşımları ile binlerce kullanıcıya ulaşan EkremEdit hesabı, İBB operasyonlarının başlamasıyla Türkiye'de erişime kapatılmıştı.