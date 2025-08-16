PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan Gazze için uluslararası çağrı

Başkan Erdoğan, El Cezire’den dünyaya seslendi. İsrail’in durdurulmasını istedi. “Bu, sadece savaş değil; sistematik bir yok etme politikası! Gazze’nin kaybedecek vakti yok. Uluslararası toplum, küresel vicdanın sesine kulak vermeli ve harekete geçmelidir.” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire için bir makale kaleme aldı. İşgalci İsrail'in Gazze'de soykırımına karşı uluslararası kamuoyunu bir kez daha harekete geçmeye çağırdı.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

''Gazze Şeridi'nde yaşanan insani trajedi, yalnızca dar bir toprak parçasıyla sınırlı bir çatışma olarak algılanmamalı; aksine, her geçen gün insanlığın ortak vicdanını yaralayan, derinleşen bir insani felaket olarak görülmelidir.

Bugüne kadar çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 61.000'den fazla Filistinli, İsrail saldırılarında öldürüldü. Bu tablo yalnızca savaşın değil, aynı zamanda sistematik bir imha politikasının da çarpıcı bir kanıtıdır.

Böylesine vahim bir tablo karşısında, dünyanın sessizliği veya zayıf tepkileri, acıyı derinleştirmekten ve zulmün devam etmesinin önünü açmaktan başka bir işe yaramıyor.

Batı'nın diğer krizlerde harekete geçmek için acele ederken, Gazze'ye karşı ikircikli bir yaklaşım benimsemesi, ilke ve kurallara dayandığı iddia edilen uluslararası düzenin güvenilirliğini zedeliyor.

İsrail'in en ufak bir yaptırıma maruz kalmadan hareket edebilmesi, uluslararası hukuk ve insan hakları normlarının aşınmasını hızlandırmıştır.

Gazze'deki şiddet yalnızca Filistin halkını değil, tüm bölgenin istikrarını da tehdit ediyor. İsrail ve İran arasındaki gerilimler, Doğu Akdeniz'den Körfez'e kadar uzanan güvenlik dengesini bozma potansiyeline sahip daha geniş kapsamlı bir çatışma riskini artırıyor.

Tarih, harekete geçenlere ve Gazze'deki zulme sırt çevirenlere tanıklık ediyor. Gazze'nin kaybedecek vakti yok; uluslararası toplum, küresel vicdanın sesine kulak vermeli ve harekete geçmelidir. İnsanlığın geleceği, bugün attığımız adımların cesaretiyle şekillenecektir.''

