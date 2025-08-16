Balıkesir sallandı! Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi

Balıkesir Sındırgı'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11:21'de meydana gelen sarsıntı yerin 7,58 km derinliğinde hissedildi.
(X)
BALIKESİR'DE DEPREM MEYDANA GELDİ
Balıkesir Sındırgı'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 11:21'de meydana gelen sarsıntı yerin 7,58 km derinliğinde hissedildi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|EventID
|16-08-2025 11:24:52
|39.2644
|28.2256
|7.49
|ML
|1.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|672155
|16-08-2025 11:23:36
|39.2844
|28.2747
|7
|ML
|2.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|672154
|16-08-2025 11:21:43
|39.1508
|28.1892
|7.58
|MW
|4.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|672150
|16-08-2025 11:14:59
|39.1858
|28.1383
|5.84
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|672151
|16-08-2025 11:07:29
|39.2597
|28.1042
|7
|ML
|2.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|672152
|16-08-2025 11:06:21
|39.2478
|28.1236
|10.43
|ML
|3.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|672146
|16-08-2025 11:01:53
|39.1942
|28.1875
|10.87
|ML
|1.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|672153
|16-08-2025 10:54:11
|39.2056
|38.9747
|7
|ML
|1.5
|Hozat (Tunceli)
|672149
|16-08-2025 10:46:06
|39.2303
|28.1561
|5.13
|ML
|1.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|672148
|16-08-2025 10:45:09
|39.1428
|28.1456
|6.96
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|672147
|16-08-2025 10:40:06
|39.1836
|28.0731
|7
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|672145
|16-08-2025 10:35:57
|39.2036
|28.1925
|8.29
|ML
|2.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|672144
|16-08-2025 10:33:46
|39.1919
|28.1728
|5.02
|ML
|2.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|672143
|16-08-2025 10:25:18
|39.2169
|28.0661
|7
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|672142
|16-08-2025 10:19:53
|39.2433
|28.2239
|7.1
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|672141
|16-08-2025 10:17:52
|39.1503
|28.2086
|5.92
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|672140
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih
|Saat
|Enlem (N)
|Boylam (E)
|Derinlik (km)
|ML
|Yer
|Çözüm Niteliği
|2025.08.16
|11:24:52
|39.1773
|28.1372
|19.6
|2.1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|İlksel
|2025.08.16
|11:23:35
|39.1558
|28.1650
|10.7
|2.5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|İlksel
|2025.08.16
|11:21:42
|39.1577
|28.1677
|11.8
|4.0
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|İlksel
|2025.08.16
|11:14:58
|39.2317
|28.0392
|4.3
|1.4
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|İlksel
|2025.08.16
|11:07:28
|39.2395
|28.1155
|6.5
|2.0
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|İlksel
|2025.08.16
|11:06:21
|39.2295
|28.0983
|9.0
|3.7
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|İlksel
|2025.08.16
|11:01:52
|39.2043
|28.0807
|9.4
|1.6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|İlksel
|2025.08.16
|10:46:06
|39.2313
|28.1358
|10.3
|1.8
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|İlksel
|2025.08.16
|10:45:09
|39.1722
|28.1377
|10.5
|1.5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|İlksel