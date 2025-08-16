PODCAST CANLI YAYIN

Balıkesir sallandı! Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi

Balıkesir Sındırgı'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11:21'de meydana gelen sarsıntı yerin 7,58 km derinliğinde hissedildi.

BALIKESİR'DE DEPREM MEYDANA GELDİ

Balıkesir Sındırgı'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 11:21'de meydana gelen sarsıntı yerin 7,58 km derinliğinde hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer EventID
16-08-2025 11:24:52 39.2644 28.2256 7.49 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir) 672155
16-08-2025 11:23:36 39.2844 28.2747 7 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir) 672154
16-08-2025 11:21:43 39.1508 28.1892 7.58 MW 4.0 Sındırgı (Balıkesir) 672150
16-08-2025 11:14:59 39.1858 28.1383 5.84 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 672151
16-08-2025 11:07:29 39.2597 28.1042 7 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir) 672152
16-08-2025 11:06:21 39.2478 28.1236 10.43 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir) 672146
16-08-2025 11:01:53 39.1942 28.1875 10.87 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 672153
16-08-2025 10:54:11 39.2056 38.9747 7 ML 1.5 Hozat (Tunceli) 672149
16-08-2025 10:46:06 39.2303 28.1561 5.13 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir) 672148
16-08-2025 10:45:09 39.1428 28.1456 6.96 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 672147
16-08-2025 10:40:06 39.1836 28.0731 7 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 672145
16-08-2025 10:35:57 39.2036 28.1925 8.29 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir) 672144
16-08-2025 10:33:46 39.1919 28.1728 5.02 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir) 672143
16-08-2025 10:25:18 39.2169 28.0661 7 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 672142
16-08-2025 10:19:53 39.2433 28.2239 7.1 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 672141
16-08-2025 10:17:52 39.1503 28.2086 5.92 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 672140

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem (N) Boylam (E) Derinlik (km) ML Yer Çözüm Niteliği
2025.08.16 11:24:52 39.1773 28.1372 19.6 2.1 ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.16 11:23:35 39.1558 28.1650 10.7 2.5 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.16 11:21:42 39.1577 28.1677 11.8 4.0 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.16 11:14:58 39.2317 28.0392 4.3 1.4 ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.16 11:07:28 39.2395 28.1155 6.5 2.0 BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.16 11:06:21 39.2295 28.0983 9.0 3.7 KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.16 11:01:52 39.2043 28.0807 9.4 1.6 KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.16 10:46:06 39.2313 28.1358 10.3 1.8 MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.16 10:45:09 39.1722 28.1377 10.5 1.5 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

