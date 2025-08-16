73 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 695 zanlı yakalandı

Son iki hafta içinde, hemen hemen tüm büyükşehirlerin de aralarında olduğu 73 ilde düğmeye basıldı. Eş zamanlı baskınlar yapıldı. 6 bin 350 personelin olduğu 2 bin 548 ekip, 18 hava aracı ve 37 narkotik köpeği, baskınlarda görev aldı.

695 zehir taciri yakalandı. Baskınlarda 479 kilogram uyuşturucu madde ile 783 bin 80 uyuşturucu hap ele geçirildiği açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ''Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir." dedi.