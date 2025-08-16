PODCAST CANLI YAYIN

73 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 695 zanlı yakalandı

Son iki haftada 73 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 6 bin 350 personel, 2 bin 548 ekip, 18 hava aracı ve 37 narkotik köpeği görev aldı. Operasyonlarda 479 kilogram uyuşturucu madde ve 783 bin 80 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 695 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mücadelenin gençlerin geleceğini koruma adına büyük önem taşıdığını vurguladı.




Son iki hafta içinde, hemen hemen tüm büyükşehirlerin de aralarında olduğu 73 ilde düğmeye basıldı. Eş zamanlı baskınlar yapıldı. 6 bin 350 personelin olduğu 2 bin 548 ekip, 18 hava aracı ve 37 narkotik köpeği, baskınlarda görev aldı.

695 zehir taciri yakalandı. Baskınlarda 479 kilogram uyuşturucu madde ile 783 bin 80 uyuşturucu hap ele geçirildiği açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ''Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir." dedi.

