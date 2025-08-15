PODCAST CANLI YAYIN

Uzun ve sağlıklı bir hayat isteyenler nereyi tercih etmeli? TÜİK’e göre en uzun yaşayanların kenti Gümüşhane. Bu kenttekiler 80.8 yaşına kadar sağlıklı bir ömür sürüyor.

Türkiye’nin en uzun ömürlü ili Gümüşhane oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, ülkenin en sağlıklı şehri algısını kökten değiştirecek bir sonuç ortaya koydu. Çoğu kişinin aklına Akdeniz'in sakin koyları veya Karadeniz'in oksijen deposu yaylaları gelse de, ortalama yaşam süresinde tüm şehirleri geride bırakan zirvedeki il herkesi şaşırtıyor.

Ortalama ömür 80,8 yıl olarak ölçülen Gümüşhane, Türkiye'nin en uzun yaşayan insanlarının bulunduğu il oldu. İşte diğer uzun yaşayan illerden bazıları:

Giresun – Kadın: 83,5 | Erkek: 76,6 | Ortalama: 80,0 yıl Erzincan – Kadın: 82,3 | Erkek: 76,9 | Ortalama: 79,6 yıl Afyonkarahisar – Kadın: 81,7 | Erkek: 76,9 | Ortalama: 79,3 yıl Bingöl – Kadın: 82,1 | Erkek: 76,5 | Ortalama: 79,2 yıl İstanbul -Kadın: 82,0

