Fransız ve İspanyol medyasından Türkiye’nin savunma sanayii yükselişine övgü

Stratejist Fransız general Patrice Moyeuvre, Türkiye’nin savunma sanayi konusunda süper güç olma yolunda ilerlediğini söyledi. Moyeuvre, “Fransa, Türkiye ile ortak çalışmalı. Çünkü artık Türkler parlayan bir yıldız.” dedi.

Fransız L'Opinion gazetesi, Türkiye'nin savunma sanayi konusunda artık çok önemli bir güç olduğunu yazdı. Fransız stratejist Marc Chassillan ve General Patrice Moyeuvre, Türkiye'nin yükselişinin değişime neden olduğunu söyledi.

Patrice Moyeuvre, "Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) 2025, 22-27 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da düzenlendi. Türkiye bu alanda parlayan bir yıldız. Stratejik iş birlikleri ve ihracatı arttı. 270'ten fazla sözleşme imzalanırken, ticaret hacmi 9 milyar doları aştı. Fransa, Türkiye ile ortak çalışmalar yapmalı." dedi.

Stratejist Marc Chassillan da, Avrupa'da dengelerin değiştiğini ve Türkiye ile yapılacak işbirliğinin Paris için çok önemli olduğunu belirtti. Fransızlar'ın dışında İspanyollar da "Türkiye" dedi.

İspanya'nın ABD yapımı F-35 savaş uçağı alım planını durdurmasının ardından İspanyol medyası, Türkiye'nin yerli üretim savaş uçağı KAAN'ı "stratejik bir alternatif" olarak gündeme getirdi.

'Defensa y Seguridad' gazetesi, KAAN'ın İspanya için cazip bir seçenek olduğunu yazdı. Gazete, "Kaan, özellikleri ile yeni bir güç." diye yazdı.

