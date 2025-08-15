Yapay zeka, hayatımızın her noktasını işgal etmeye başladı. Ancak sağlık konularında büyük bir tehlikeye neden olduğu da artık kanıtlandı. New York'ta yaşayan bir borsacı, fazla kilolarından kurtulmak için ChatGPT'den yardım istedi.

Ardından sofra tuzunu (sodyum klorür) sağlığı için bırakmak istediğini ve yerine başka bir seçeneğinin olup olmadığını sordu. Doktor kılığındaki ChatGPT de, "tuz yerine sodyum bromür kullan." diye cevapladı.

Kısa bir süre sonra olanlar oldu. Adam hastaneye başvurduğunda yorgunluk, uykusuzluk, koordinasyon bozukluğu, yüzde akne, ciltte kırmızı kabarcıklar, aşırı susuzluk gibi bromizm belirtileri gösterdi. Bir süre yoğun bakımda kaldı. Ayrıca komşusunun kendisini zehirlediğini iddia ederek paranoya sergiledi; işitsel ve görsel halüsinasyonlar yaşadı. Kaçmaya çalışmasının ardından psikiyatrik gözetime alındı.

YAŞLILARI SUÇLADI

OpenAI CEO'su Sam Altman, skandalla ilgili açıklama yapmak yerine yaşlıları suçladı. İnsanların ChatGPT ve yapay zeka uygulamalarını yaşlarına bağlı olarak farklı kullandığını belirten Altman, "Gençlerin yapay zekayı daha iyi kullandığını görüyoruz. Yaş ilerledikçe kullanım farklılaşıyor ve beklenmeyen iletişim ortaya çıkabiliyor. Yaşlılar için biraz zor bir uygulama." dedi.