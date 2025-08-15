PODCAST CANLI YAYIN

ChatGPT'nin önerdiği "tuz alternatifi" hastanelik etti

ABD’de 60 yaşında bir adam, ChatGPT’den sofra tuzunun yerine başka bir seçenek istedi. Yapay zeka da “sodyum bromür kullan” dedi. Talihsiz adam, yoğun bakımda tedavi görmeye başladı.

Giriş Tarihi:
ChatGPT'nin önerdiği "tuz alternatifi" hastanelik etti

Yapay zeka, hayatımızın her noktasını işgal etmeye başladı. Ancak sağlık konularında büyük bir tehlikeye neden olduğu da artık kanıtlandı. New York'ta yaşayan bir borsacı, fazla kilolarından kurtulmak için ChatGPT'den yardım istedi.

Ardından sofra tuzunu (sodyum klorür) sağlığı için bırakmak istediğini ve yerine başka bir seçeneğinin olup olmadığını sordu. Doktor kılığındaki ChatGPT de, "tuz yerine sodyum bromür kullan." diye cevapladı.

Kısa bir süre sonra olanlar oldu. Adam hastaneye başvurduğunda yorgunluk, uykusuzluk, koordinasyon bozukluğu, yüzde akne, ciltte kırmızı kabarcıklar, aşırı susuzluk gibi bromizm belirtileri gösterdi. Bir süre yoğun bakımda kaldı. Ayrıca komşusunun kendisini zehirlediğini iddia ederek paranoya sergiledi; işitsel ve görsel halüsinasyonlar yaşadı. Kaçmaya çalışmasının ardından psikiyatrik gözetime alındı.

YAŞLILARI SUÇLADI

OpenAI CEO'su Sam Altman, skandalla ilgili açıklama yapmak yerine yaşlıları suçladı. İnsanların ChatGPT ve yapay zeka uygulamalarını yaşlarına bağlı olarak farklı kullandığını belirten Altman, "Gençlerin yapay zekayı daha iyi kullandığını görüyoruz. Yaş ilerledikçe kullanım farklılaşıyor ve beklenmeyen iletişim ortaya çıkabiliyor. Yaşlılar için biraz zor bir uygulama." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan AK Parti'nin 24. yılında açıkladı: "Bizde emeklilik yok"
SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak zammı için Merkez Bankası ipucu verdi
Takas İstanbul
Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu'ndan CHP'ye hodri meydan: Alnım ak başım dik | Kentsel dönüşüm çağrısı
Önce korku filmi sonra play-off! Beşiktaş - St. Patrick's: 3-2 | MAÇ SONUCU
Fenomen Metehan Meşe Kim Milyoner Olmak İster'de! Biyoloji sorusunda telefon jokerine güvendi yarışmadan elendi
Türk Telekom
Dışişleri Bakanlığı İsrail'in E1 yerleşim planına tepki gösterdi
İBB'deki "reklam ihaleleri" vurgununa yönelik operasyon! Taner Çetin’in oğlunun da arasında bulunduğu 6 kişi tutuklandı
Trabzonspor Tomas Suslov için İtalya’ya yöneldi
Fenerbahçe'den flaş Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Transfer iptal oldu
Özlem Çerçioğlu ile birlikte 9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı!
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 1 milyon TL'lik dava
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: “Fiber altyapımız ve mobildeki güçlü büyüme ile 5G ve ötesi için hazırız”
Manchester City'nin yıldızları Galatasaray'a! 2 transfer birden
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan "sabotaj" uyarısı: Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge ile yeni bir dönem başlayacak
Rezan Epözdemir TAKVİM'in ortaya çıkardığı fotoğrafa ne cevap verdi? CHP-CIA-MOSSAD masası yalanını 2,5 saatlik baz patlattı!
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! Karagümrük maçı 11'ini belirledi
Kremlin duyurdu: Trump-Putin görüşmesi için saat verildi! Alaska'da bir ilk | Putin'den açıklama
Tarık Akan ile Filiz Akın’ın Tatlı Dillim filmiyle sinemayla tanışmıştı... Hababam’ın Kıvırcık Ömer’i bakın şimdi ne halde