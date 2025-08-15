Başkan Erdoğan’dan AK Parti’nin 24. yılı mesajı: Çerçioğlu AK Parti’ye katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde önemli açıklamalar yaptı:

''Bugün ufuk ve istikametini milletin çizdiği Anadolu ihtilali'nin 24. senesini coşku ile idrak ediyoruz. Düşenin elinden tutan, kimsesizlerin kimsesi olan AK Parti'nin 25. yılına bir adım daha yaklaşıyoruz.

Bugün bu salonu onurlandıran kardeşlerim nezdinde AK Parti davasını sahiplenen, bu davaya omuz veren tüm kardeşlerime minnettarlığımı ifade ediyorum.

AK Parti, bugün düne göre daha güçlüdür inşallah yarın daha güçlü olacak. Milletimin her ferdine AK Parti çatısında yer vardır. Ülke sevdası ile çalışan herkes bizim tabii üyemizdir. Bu kardeşlerimize kapımız da kollarımız da sonuna kadar açıktır.

24 yıl önce Türkiye'de yeni bir başlangıç yatık, yepyeni bir yol açtık. Bize umut bağlayanların umutlarını boşa çıkarmadık tam aksine o umutları büyüttük. 81 vilayetimizin her bir metrekaresine mührümüzü vurduk.

AK Parti insan öğüten bir parti değildir. Bizde emeklilik, inzivaya çekilmek yoktur. Soluklanmasını istediğimiz, dinlenmeye aldığımız arkadaşlarımızla bağımız kopmaz.

AK Parti Türkiye'nin birikimidir, hazinesidir. AK Parti ile birlikte ülkemizde siyaset asli misyonuna kavuşmuştur. AK Parti ile Türkiye iç politikada dış politikada yıllarca birikmiş sorunlarını çözebileceğini tüm dünyaya göstermiştir.

Terörsüz Türkiye sürecimiz ile bunu yeni bir safhaya taşıyoruz. Terör tehdidini ve ihtimalini de sıfırlamayı hedefliyoruz. Ezeli ve ebedi kardeşliğimizi perçinleyelim istiyoruz. Cumhur ittifakı olarak bir devlet politikası olarak başlattığımız bu süreçte kısa sürede önemli mesafe alındı.

Burada çok hassas bir süreç yönetiyoruz. 86 milyonun emanetini taşıyoruz ve bu emanete iğne ucu kadar da olsa leke buluşturmamaya gayret ediyoruz. Milletimiz bizim ne yapmaya çalıştığımızın farkındadır. Şehit aileleri bizim bu riske neden girdiğimizin farkındadır.

İsimler değişir, unvanlar değişir ama bizim kutlu yürüyüşümüz aynı istikamette devam eder. 24 yıldır buradayız, daha yıllarca inşallah burada olacağız. Biz bitti demeden bitmeyeceğini herkese göstereceğiz.

Biz 24 yıldır sadece kendi kendimizle yarışıyoruz. Ulaştığımız seviyeye muhalefetin hayalleri bile ulaşamaz. Yaptıklarımızın üzerine her gün yenisini koymak zorundayız. Son nefese kadar vatan için, millet için, ümmet için koşturmaya devam...''

PİSLİĞİN ÜZERİNE OTURMUŞLAR

Erdoğan konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert çıktı.

Erdoğan, "AK Parti ailesini yeni katılımlarla daha da büyütüyoruz. Dünden beri ahlaksızca, hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara hadi oradan diyorum. Pisliğin üzerinde oturmuşlar sağa sola pislik atıyorlar. Kendi evlerinden gelen pis kokuları bastırmak için haysiyet cellatlığı yapıyorlar. Bozuk ağır ve kızarmaz yüzden başka sermayesi olmayan seviyesizlere pabuç bırakmayız." dedi.

ALNIM AK BAŞIM DİK

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa etti. AK Parti'ye katıldı. Yaptığı konuşmada, "Yaşadığım sorunları açıklamayı siyasi ahlak açısından uygun bulmuyorum. Ama gerekirse tek tek açıklarım. Alnım ak, başım dik. Bundan sonra sizlerle, sayın Cumhurbaşkanımın himayesinde hizmet etmeye devam edeceğim. Aydın'da kentsel dönüşüm seferberliği başlatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

İŞTE AK PARTİYE KATILAN YENİ İSİMLER:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu (CHP)

Aydın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan (CHP)

Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya (CHP)

Aydın Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan (CHP)

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz (CHP)

Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal (İYİ Parti)

Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca (CHP)

Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık (Bağımsız)

Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar (İYİ Parti)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN