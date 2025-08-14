Yomiuri Shimbun’dan yapay zekaya 14 milyon dolarlık telif davası

Japonya'nın en büyük gazetesi Yomiuri Shimbun, ABD merkezli yapay zeka girişimi Perplexity'e telif hakkı ihlali nedeniyle dava açtı. Şirket, yapay zeka platformunun kullanıcılarına yanıt sağlamak amacıyla makalelerini ve görsellerini izinsiz kullandığını iddia ediyor. Yomiuri Shimbun, Perplexity'nin 2025 yılının Şubat-Haziran ayları arasında yaklaşık 120 bin makalesine eriştiğini ve içeriklerini izinsiz çoğalttığını belirtti.

Şirket, Tokyo Bölge Mahkemesi'ne başvurarak içerik kullanımının durdurulmasını ve 2.1 milyar yen (14.2 milyon dolar) tazminat ödenmesini talep etti. Avukatlar, bu davanın büyük bir Japon medya kuruluşunun, yapay zekaya karşı açtığı ilk büyük dava olduğunu vurgularken, Amerikan şirketinde büyük paniğin yaşandığı iddia edildi.

Yomiuri Shimbun yetkilileri, davayı kazanacaklarını söyledi.