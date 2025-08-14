ABD Başkanı Trump, yarın Alaska'da yapılacak zirvede, Rusya Devlet Başkanı Putin'in savaşı durdurma konusunda mutabık olmaması halinde bunun Rusya için "ağır sonuçlarının" olacağını belirtti. Trump, "Rusya savaşı sonlandırmazsa sonuçlarına katlanmak zorunda." dedi.
Trump’tan Putin’e uyarı: ''Rusya savaşı sonlandırmazsa sonuçlarına katlanmak zorunda”
ABD Başkanı Donald Trump, yarın Alaska’da yapılacak zirve öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sert mesaj verdi. Trump, savaşın sonlandırılmaması halinde Rusya’nın “ağır sonuçlara” katlanacağını söyledi.
