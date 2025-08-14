Tarım Bakanlığı gıdada hile yapanlara ağır darbe vurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapanlara göz açtırmıyor. Bakanlığın, denetimlerinde 23 bin 919 kilogram gıda maddesi, 2 bin litre sıvı gıda ve 320 bin gıda etiket ele geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Next Sosyal'deki hesabından gıda denetimleriyle ilgili yaptığı paylaşımda, "Ankara Yenimahalle'de gıda kontrol görevlilerimiz ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli şekilde gerçekleştirilen denetimlerde, 23 bin 919 kilogram gıda maddesi, 2 bin litre sıvı gıda, 320 bin gıda etiketi ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.