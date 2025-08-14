PODCAST CANLI YAYIN

Suriye'deki yangına Türkiye'den yardım

Suriye'nin Kesep bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın, Hatay'ın Yayladağı ilçesine sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale için Hatay'dan Suriye'ye araç ve personel sevkiyatı yapıldı.

Giriş Tarihi:
Suriye'deki yangına Türkiye'den yardım

Yangın, saat 15.30 sıralarında Türkiye-Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Lazkiye şehrinin Kesep bölgesinde ormanlık alanda çıktı. Yangın Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan vatandaşları tedirgin ederken, alevler Türkiye'ye sıçradı.

Suriye'de yangın (İHA)Suriye'de yangın (İHA)

Yayladağı ilçesine sevk edilen ekipler, kısa sürede alevlere müdahaleye başladı. Alevleri sınırın ötesinde kontrol altına almak isteyen ekipler, yangına müdahale için Suriye'ye geçiş yaptı. Yangına müdahale için Yayladağı Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye araç ve personel sevkiyatı devam ediyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan AK Parti'nin 24. yılında açıkladı: "Bizde emeklilik yok"
Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu'ndan CHP'ye hodri meydan: Alnım ak başım dik | Kentsel dönüşüm çağrısı
Takas İstanbul
Beşiktaş - St. Patrick's | CANLI
İBB'deki "reklam ihaleleri" vurgununa yönelik operasyon! Taner Çetin’in oğlunun da arasında bulunduğu 6 kişi tutuklandı
Fenerbahçe'den flaş Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Transfer iptal oldu
Türk Telekom
Özlem Çerçioğlu ile birlikte 9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı!
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 1 milyon TL'lik dava
Manchester City'nin yıldızları Galatasaray'a! 2 transfer birden
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan "sabotaj" uyarısı: Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge ile yeni bir dönem başlayacak
Rezan Epözdemir TAKVİM'in ortaya çıkardığı fotoğrafa ne cevap verdi? CHP-CIA-MOSSAD masası yalanını 2,5 saatlik baz patlattı!
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! Karagümrük maçı 11'ini belirledi
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: “Fiber altyapımız ve mobildeki güçlü büyüme ile 5G ve ötesi için hazırız”
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş: 25 yılda 1 asırlık icraat! | Özgür Özel'e tepki: Posta güvercini
Kremlin duyurdu: Trump-Putin görüşmesi için saat verildi! Alaska'da bir ilk | Putin'den açıklama
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan Takvim'e "Terörsüz Türkiye" mesajı: Pazarlık yok al-ver yok
Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı! "Sıkı para politikası devam edecek"
Avukat Rezan Epözdemir rüşvete aracılık etme suçundan tutuklandı! Borç yalanı patladı | İşte hakimliğin karar yazısı
Tarık Akan ile Filiz Akın’ın Tatlı Dillim filmiyle sinemayla tanışmıştı... Hababam’ın Kıvırcık Ömer’i bakın şimdi ne halde