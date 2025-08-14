Suriye Dışişleri Bakanı Ankara’da: Hakan Fidan’dan YPG’ye sert uyarı

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'ya geldi. Bakan Hakan Fidan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Fidan basın toplantısında, "Suriye'de yeni bir sayfa açıldı. Ancak bazı aktörlerin belli eylemleri hayata geçirdiğini görüyoruz. YPG'nin bir türlü sisteme entegre olmak istememesi, burada bir meydan okuma var. Bizlere düşen bu meydan okumayı iyi tanımlayıp ona göre önlem almak. Bölgedeki her aktör bizim gibi yapıcı niyet taşımıyor. Oyun bozanlar var. Görmediğimizi zannetmesinler. YPG'ye çağrım; dünyanın dört bir yanından topladıkları teröristlerle Türkiye ve bölge için tehdit olmaktan çıkarsınlar kendilerini bir an önce. YPG'nin ve yönetim kadrolarının da artık zamana oynama politikasını bırakması lazım." dedi.

