Park ve millet bahçelerine afet düzenlemesi: Yeni projelere helikopter pisti ve sağlık altyapısı şartı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan 'Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Düzenlemelerle, parklar ve millet bahçelerinin afet ve acil durumlara karşı daha nitelikli hale getirilmesi sağlanacak. Özellikle bu noktalarda çocuk gündüz bakımevi, sağlık merkezleri ve afet müdahale alanları yapımı konusunda önemli adımlar atılacak. Yeni değişiklikler kapsamında, 5 bin metrekare ve üzeri parklarda, afet sonrası ihtiyaçların karşılanması için zemin altında kanalizasyon, mekanik ve elektrik tesisatı ile haberleşme altyapısı geliştirilecek. İtfaiye birimince gerekli görülen sayıda yangın musluğu belirlenen noktalara konulacak. Yine nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu park alanlarında kamuya ait sağlık tesisleri de kurulabilecek.

BÜYÜK PROJELERE YENİ ZORUNLULUK

Yeni yönetmelik ile büyük parklar ve millet bahçelerinde helikopter iniş alanı yapılacak. Öte yandan yapı inşaat alanı 25 bin metrekareden ve bağımsız bölüm sayısı 250'den fazla olan projelendirme yapılması durumunda, müstakil binada aile sağlığı merkezleri yapımı da zorunlu kılındı.