Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ocak ayından bu yana Marmara Havzası'nda kirlilikle mücadelede 5 bin 638 tesisi denetleyerek, 822 milyon lirayı aşkın ceza kesildiğini ve 55 tesisin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı. CHP'li Tekirdağ, Balıkesir ve Yalova belediyelerine para cezası uygulandı.

Giriş Tarihi:
Marmara'yı kirleten CHP'li üç belediyeye tesis kapatma cezası!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müsilajla mücadele kapsamında sene başında bugüne kadar Marmara Havzası'nda gerçekleştirilen denetimlerle 822 milyon 547 bin 811 lira ceza uygulandığı ve 55 tesisin kapatıldığını duyurdu.

MÜSİLAJLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Marmara Denizi'ni müsilaj tehdidinden arındırma ve ekolojik dengesini korumaya yönelik çalışmalara devam edildiği vurgulandı. Açıklamada, ocak ayından bugüne kadar 5 bin 638 tesiste denetim gerçekleştirildiği ve kirliliğe neden olan tesislere 822 milyon 547 bin 811 lira ceza uygulandığı belirtildi.

Denetimler sonucu tesis kapatma ve para cezası uygulandı

55 TESİS KAPATILDI

Öte yandan, yıl başından bu yana 55 tesis için de kapatma cezası verildiği kaydedildi. Ayrıca bu yıl Marmara Denizi'nde gemi kaynaklı deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 34 bin 467 deniz aracına denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 60 deniz aracına 978 bin 909 bin 257 lira idari ceza uygulandı.

İLERİ ARITMAYA GEÇMEYENLERE CEZA KESİLDİ

Bakanlık ekiplerince Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü'nün Şarköy Derin Deniz Deşarj Atıksu Arıtma Tesisi ile Marmaraereğlisi Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde denetim gerçekleştirildiği bildirildi. Denetimler sonucunda ileri biyolojik arıtmaya geçmeyen Şarköy Derin Deniz Deşarj Atıksu Arıtma Tesisi ve ileri biyolojik arıtma yapmadığı belirlenen Marmaraereğlisi Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki ihlallerle ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne 6 milyon 687 bin lira idari ceza kesildiği aktarıldı.

ARITMA YAPMADAN DEŞARJ ETTİLER

Daha önce de kentsel atık suyu arıtmadan denize deşarj eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne verilen 6 milyon 687 bin lira ceza ile yağmur suyu hattından denize kentsel atık su deşarj ettiği belirlenen Yalova Belediye Başkanlığı'na da 1 milyon 337 bin 354 lira cezanın uygulandığı hatırlatıldı.

