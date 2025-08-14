PODCAST CANLI YAYIN

Gazze’de insanlık dramı derinleşiyor!

Gazze Şeridi'nde 2 aydır görev yapan Amerikalı doktor Ambereen Sleemi, açlık ve yaralanmalar nedeniyle yaşanan insani krizin boyutlarını gözler önüne serdi. İsrail saldırılarında ise sadece bir günde 53 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nde gönüllü olarak görev yapan Amerikalı Cerrah Ambereen Sleemi, her geçen gün acının korkunç gerçeğe dönüştüğünü söyledi. Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde Filistinli sağlıkçılarla birlikte çalışan fedakar doktor, 2 ayı aşkın süredir Gazze'de gördüklerinin tarif edilemez boyutlara geldiğini belirtti.

BİR GÜNDE 53 ÖLÜM
Sleemi "Anneler, babalar, kardeşler aç. Yeni doğan bebekler aç. Açlık, dünyaya yeni gelen çocukların kaderi haline gelmiş durumda. Yetersiz beslenme, vücut direncini zayıflatıyor. Özellikle hamile kadınlarda ciddi enfeksiyon görüyoruz. Annelerin çoğu bombardımanlarda yaralanmış ve derin kesikleri var." dedi.

Öte yandan katil İsrail'in sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda, 15'i yardım bekleyen sivil olmak üzere 53 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

