Çanakkale’de 22 milyon liralık itfaiye aracı alevlere teslim oldu

Çanakkale’de İtfaiye Müdürü Olcay Runa, yangın sırasında süper donanımlı itfaiye aracını önlem amaçlı kendi evinin olduğu siteye gönderdi. Alevler hem üç evi, hem de aracı küle çevirdi.

Çanakkale'de 5 gün önce merkeze bağlı Sarıcaeli Köyü'nde çıkan yangın ormanlık alana sıçrayıp ikinci gününde kontrol altına alındı. Yangın sırasında bir itfaiye aracı alevler arasında kaldı, hemen arkasında bulunan huzurevi sakinlerini taşıyan minibüs kaçmayı başardı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangında alevler arasında kalan Çanakkale Belediyesi'ne ait itfaiye aracı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre İtfaiye Müdürü Olcay Runa, belediye tarafından 24 Temmuz'da satın alınan ısıya duyarlı sensörleri sayesinde kendi kendini söndürebilme özelliğine sahip 22 milyon lira değerindeki teknolojik itfaiye aracını, 4 personelle birlikte, önlem amaçlı kendi yaşadığı Sarıcaeli Köyü'nde içerisinde 9 villanın bulunduğu Yamaç Sitesi'ne yolladı.

Çanakkale Belediyesi

Aracı rüzgarın estiği yöne park eden itfaiye personeli bir anda alevlerin arasında kaldı. Aracın bir çok teknik özelliğini bilmeyen personel, kaçarak kurtulmayı başardı. Ancak dakikada 3 bin 200 litre su atabilen araç, sistem devreye sokulamadığı için tamamen yandı. Alevler, kısa sürede siteyi sararken Runa'nın evinin de aralarında olduğu 3 villa yangından kurtulamadı.

22 milyon TL'lik araç yandı

KENDİNİ SÖNDÜREMEDİ

24 Temmuz 2025'te CHP'li Belediye Başkanı Muharrem Erkek'in de katıldığı programda teknolojik itfaiye aracı, İtfaiye Müdürü Olcay Runa'ya teslim edilmişti. Erkek yaptığı konuşmada, "Bu aracın katma değer vergisi ve diğer masrafları ile bize maaliyeti 22 milyon lira. Ancak farkı özellikleri olan bir araç. 6x6 otomatik şanzımanlı olan aracın hareket kabiliyeti çok yüksek. Hava basınçlı köpük sistemi var. Hava basıncı ile su ve köpüğü karıştırarak, dakikada 3 bin 200 litre püskürtme yapabiliyor." ifadesini kullanmıştı.

Yamaç Siteleri'ndeki villardan üçü yandı. Bunlardan birinin İtfaiye Müdürü Olcay Runa'ya ait olduğu ortaya çıktı.

