Bodrum’da helikopter paniği: Pervane rüzgarı turist kadını yaraladı

Bodrum Kumbaçe'de CHP'li belediyenin işlettiği Giritli Halk Plajı'ndaki helikopter sorunu kronik hale geldi. Plajın girişine yakın noktaya iniş yapan bir helikopterin pervane rüzgârı, zeminden havalanan sert bir cismi sürükledi. Bu cisimin çarpması sonucu yüzünden yaralanan turist kadın, isyan etti.

Helikopterin inişi sırasında plajdaki birçok masa, sandalye ve şemsiye de etrafa savrulurken, plaj yakınındaki bir elektrik direği de devrildi. Tatilcilerden bazıları, rüzgarın şiddeti nedeniyle ayakta durmakta hatta oturmakta dahi zorlandıklarını ifade etti. O anlar, cep telefonuna kaydedildi.