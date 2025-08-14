Başkan Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Özel'e şehit yakınları ve gazilerden tepki: "Milyonlarca vatandaşımıza hakaret etmiştir"

Başkan Erdoğan'a hakaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel 'e tepki gösteren şehit yakınları ve gaziler, "Cumhurbaşkanımıza karşı seviyesiz, nezaketsiz ve yakışıksız ifadeler kullanmak, sadece kişisel bir saygısızlık değil; aynı zamanda millet iradesine, devletin en yüksek makamına ve o makama oylarıyla güç veren milyonlarca vatandaşımıza hakarettir" ifadelerini kullandı.

Abbas Gündüz (Solda)

HAKARET EDEREK SİYASET YAPILMAZ

Gündüz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, milletin oylarıyla defalarca kez devletin zirvesine gelmiş, Türkiye'yi her alanda güçlendirmiş bir liderdir. Ona karşı kullanılan 'lan' gibi basit, argo ve terbiyesiz ifadeler; ne siyasi bir eleştiridir ne de demokratik bir tavırdır. Bu, düpedüz ahlak ve devlet adabı eksikliğidir. Siyaset; millete hizmet yarışıdır, sokak ağzıyla kavga alanı değil. Eğer bir konuda eleştiri yapılacaksa bu, belgeyle, bilgiyle, milletin anlayacağı bir dil ve üslupla yapılır. Hakaret ederek siyaset yapmak, milletin sorunlarına çözüm üretmekten aciz olanların sığındığı en kolay yoldur. Türk milleti, bu tarz seviyesiz üsluba değil; icraata, projeye, hizmete bakar. Hakaretle gündem oluşturmaya çalışanlar ise, er ya da geç milletin vicdanında kaybedeceklerdir" dedi.