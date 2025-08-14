Bakanlıktan Marmara'da müsilaja karşı sıkı takip: 5 tesis kapatıldı, 822.5 milyon lira ceza kesildi

Marmara'da müsilaja karşı sıkı takip: 55 tesis kapatıldı, 822.5 milyon lira ceza kesildi

ŞARKÖY'DEKİ DERİN DEŞARJA VE MARMARAEREĞLİSİ'NDEKİ ATT'YE CEZA

Bakanlık ekipleri bu kapsamda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı Şarköy Derin Deniz Deşarj Atıksu Arıtma Tesisi ile Marmaraereğlisi Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde denetim yaptı. İleri biyolojik arıtmaya geçmeyen Şarköy Derin Deniz Deşarj Atıksu Arıtma Tesisi ve ileri biyolojik arıtma yapmadığı belirlenen Marmaraereğlisi Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki ihlallerle ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne 6 milyon 687 bin lira idari ceza uygulandı.



Daha önce de kentsel atık suyu arıtmadan denize deşarj eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne 6 milyon 687 bin lira ceza kesilmişti. Yağmur suyu hattından denize kentsel atık su deşarj ettiği belirlenen Yalova Belediye Başkanlığı'na da 1 milyon 337 bin 354 lira ceza uygulanmıştı. Diğer illerden alınan numunelerin incelemeleri sürüyor.

BU YIL 55 TESİS KAPATILDI

Marmara Havzası'nda bu yıl ocak ayından bugüne kadar 5 bin 638 tesiste denetim gerçekleştirdi. 822 milyon 547 bin 811 lira ceza uygulandı. 55 tesise kapatma cezası verildi. Ayrıca yine bu yıl Marmara Denizi'nde, gemi kaynaklı deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik 34 bin 467 deniz aracı denetimi gerçekleştirildi. Bu denetimlerde 60 deniz aracına 978 bin 909 bin 257 lira idari ceza uygulandı.