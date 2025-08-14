PODCAST CANLI YAYIN

Asrın Felaketinin ardından yenilenme sürüyor! Adana'da 53 yeni okul inşa edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adana'da, yıkılan ve ağır hasar alan eğitim binalarının yerine 53 yeni okul yapıldı.

Adana Valiliğin açıklamasına göre, asrın felaketinin ardından kent genelinde eğitim altyapısının güçlendirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projeler sonucunda 53 okulun inşaatı tamamlandı.

Vali Yavuz Selim Köşger, çocukların güvenli, modern ve donanımlı okullarda eğitim alması için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Yıkılan ve ağır hasar alan eğitim kurumlarının yerine inşa edilen okulların deprem yönetmeliğine uygun tasarlandığını bildiren Köşger, "Bu binalar, sadece betonarme yapılar değil geleceğimize yön verecek, devletimize ve milletimize birçok alanda hizmet verecek insan gücümüzü yetiştirecek yapılardır." ifadesini kullandı.

Vali Köşger, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı'nda binlerce öğrencimize yuva olacak, deprem güvenliği yüksek, modern ve donanımlı eğitim binalarımız, yeni eğitim yılını umutla karşılamamıza vesile olacak.

Emeğin, birlikteliğin ve azmin eseri olan bu okullarımızın yapımına destek olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e, Adana milletvekillerimize, hayırseverlerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz."

