Asrın Felaketinin ardından yenilenme sürüyor! Adana'da 53 yeni okul inşa edildi

Adana Valiliğin açıklamasına göre, asrın felaketinin ardından kent genelinde eğitim altyapısının güçlendirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projeler sonucunda 53 okulun inşaatı tamamlandı.



Adana'da 53 yeni okul (AA)



Vali Yavuz Selim Köşger, çocukların güvenli, modern ve donanımlı okullarda eğitim alması için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Yıkılan ve ağır hasar alan eğitim kurumlarının yerine inşa edilen okulların deprem yönetmeliğine uygun tasarlandığını bildiren Köşger, "Bu binalar, sadece betonarme yapılar değil geleceğimize yön verecek, devletimize ve milletimize birçok alanda hizmet verecek insan gücümüzü yetiştirecek yapılardır." ifadesini kullandı.



Adana'da 53 yeni okul (AA)



Vali Köşger, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı'nda binlerce öğrencimize yuva olacak, deprem güvenliği yüksek, modern ve donanımlı eğitim binalarımız, yeni eğitim yılını umutla karşılamamıza vesile olacak.



Adana'da 53 yeni okul (AA)

Emeğin, birlikteliğin ve azmin eseri olan bu okullarımızın yapımına destek olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e, Adana milletvekillerimize, hayırseverlerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz."