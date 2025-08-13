Son Dakika
İmamoğlu ve 28 kişinin usulsüz diploması YÖKSİS'ten silindi! İstanbul Üniversitesi ilgili üniversitelere yazı gönderdi
PODCAST CANLI YAYIN

Osmaniye'deki yangından acı haber! Orman işçisi şehit oldu | Göreve haziranda başlamış

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giderken arazözün devrilmesi sonucu 1 orman işçisi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Şehit olan orman işçisi Adem Nazım Demirel'in, görevine haziran ayında başladığı bildirildi. Şehidin cenazesi, düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Osmaniye'deki yangından acı haber! Orman işçisi şehit oldu | Göreve haziranda başlamış

Osmaniye'de arazözün devrilmesi sonucu 1 orman işçisi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü Yanıkkışla Orman İşletme Şefliği sınırları içinde orman yangını ihbarına giden arazöz, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada arazözde bulunan işçi Adem Nazım Demirel (23) hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın sosyal medya paylaşımıTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın sosyal medya paylaşımı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı taziye mesajı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giderken meydana gelen arazöz kazasında orman işçimiz Adem Nazım Demirel şehit olmuştur. Araçta bulunan orman işçilerimiz Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Suat Metin ve Ahmet Kürşat İren yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybeden orman kahramanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Orman Teşkilatımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in sosyal medya paylaşımı (X)Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in sosyal medya paylaşımı (X)
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey şehit olan işçiye başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Osmaniye ili Hasanbeyli ilçesinde çıkan orman yangınına müdahaleye giderken meydana gelen kazada değerli mesai arkadaşımız orman işçisi Adem Nazım Demirel şehit olmuştur. Arazözde bulunan işçilerimizden Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Suat Metin ve Ahmet Kürşat İren hastanede tedavi altına alınmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine aziz milletimize ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun."

Şehit Adem Nazım Demirel (takvim fotoğraf arşivi)Şehit Adem Nazım Demirel (takvim fotoğraf arşivi)

HAZİRANDA GÖREVE BAŞLAMIŞ

Şehit olan orman işçisi Adem Nazım Demirel'in (20) acı haberi, Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından Düziçi ilçesi Uzun Banı Mahallesi Topal Sokak'ta yaşayan ailesine verildi. Şehidin annesi Leylahan ve babası Halil İbrahim Demirel'i yetkililer teselli etmeye çalıştı. Şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı. Bekar olduğu belirtilen Adem Nazım Demirel'in, görevine haziran ayında başladığı bildirildi. Şehidin cenazesi, düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

(takvim fotoğraf arşivi)(takvim fotoğraf arşivi)

Bu arada Adem Nazım Demirel'in müdahaleye giderken şehit olduğu orman yangınının söndürüldüğü bildirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Bakan Fidan'dan YPG'ye son uyarı: "Zamana oynamayı bırakın! Biz enayi değiliz kurnazlıklarınızı görüyoruz"
İmamoğlu bu kez de Washington ve Londra’ya ağlıyor! Bloomberg’e konuştu: “Adaylığım engellenirse…”
Türk Telekom
AK Parti 24'üncü yaşını kutluyor! Başkan Erdoğan kuruluşunda o sözü söylemişti... | Millete hizmet vesayetle mücadele her seçime damga!
Suriye'de iki ayak bağı: İsrail ve Fransa | Haseke'de "özerklik" denemesi | Ankara-Şam hattında "YPG'ye müdahale" hazırlığı
Orman yangınlarıyla mücadele! Hangi illerde kontrol altında? İzmir'deki yangın kontrol altında | 3 şüpheli gözltında
Gazze’de açlığı inkar eden ABD büyükelçisinden skandal sözler! Yemek yerine zayıflama ilacı önerdi
Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı! Rüşvet düzeni ve casusluk temasları mercek altında: 1 şüpheli daha gözaltında
Trump'tan Putin ile Alaska görüşmesi öncesi Zelenskiy hamlesi! Önce onunla görüşecek
En çok satılanlar listesinde Togg rüzgarı! Kimleri geride bıraktı
"Plan" değişti: Acil durumlara karşı "park" hamlesi | Yer altına acil durum altyapısı | 150 konut detayı
Meteoroloji'den 11 ile sarı kod: 48 saatlik fırtına alarmı verildi! İstanbul, İzmir, Balıkesir... Hızı 60-80 km/saati bulacak
Fenerbahçe'nin Feyenoord zaferini spor yazarları değerlendirdi! "Konsantrasyon"
Ankaralılar ücretli halı saha uygulamasına tepki gösterdi! "Halkın ortak malı rant kapısına çevrilemez”
SSK ve Bağ-Kur’dan evlenme ödeneği: Ölüm aylığı alan kız çocuklarına 24 maaşlık çeyiz desteği
Ankara'da bir ilk! Başkan Erdoğan Gürcistan ile ticaret hedefini açıkladı: Hedef 5 milyar dolar
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bir rüşvet operasyonu daha! 195 milyonluk çark... Kuyumcular ve döviz büroları üzerinden akladılar
CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesine yeni operasyon: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi! Rüşvetin görüntüsü ortaya çıktı
Fenerbahçe'den kaleye sürpriz transfer! Görüşmeler başladı
O hala Taş Bebek! 90’ına merdiven dayayan Gönül Yazar’ın son hali ortaya çıktı!