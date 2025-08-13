PODCAST CANLI YAYIN

Ekrem İmamoğlu'na uzanan yolsuzluk soruşturmasında rüşvet kamerası: 14 kişiye gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer aldıkları iddiasıyla 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan itibaren irtibatlı olduğu öne sürülen şüpheli İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in, İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra şüpheli Murat Ongun'a bağlı olarak İBB'de yolsuzluklara karıştığı iddia edildi.

Soruşturma çerçevesinde şüpheli Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne maddi menfaat temin ederek kamu zararına sebep olduğu öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında, Çetin'in karışmış olduğu ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer aldığı tespit edilen yaklaşık 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında 'suç örgütüne üye olmak', 'ihaleye fesat karıştırma', ' rüşvet' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından gözaltı kararı verildi.

RÜŞVETİN SES KAYDI VAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında daha önce tutuklanan şüpheli iş insanı Fikri Murat Demir'in ofisinde, aralarında şüpheli Taner Çetin'in de bulunduğu bazı şüphelilerin para alışverişi yaptığı anlar kameraya yansıdı.

