Külliye'de bir ilk! Başkan Erdoğan Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili'yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili'yi resmi törenle karşılıyor.
Kavelaşvili, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine 12-13 Ağustos 2025 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Kavelaşvili'nin, göreve başlamasının ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyarette, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın tüm alanlarda güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alınacak.
Ayrıca, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.