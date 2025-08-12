Çatıyı delen göktaşı Dünya’dan daha yaşlı çıktı

ABD'nin Georgia eyaletinde 26 Haziran'da bir evin çatısını delen gök taşının, Dünya'dan milyonlarca yıl daha yaşlı olduğu ortaya çıktı. Georgia Üniversitesi'ne göre, "McDonough Meteoriti" adı verilen göktaşı yaklaşık 4,56 milyar yaşında ve bu da onu Dünya'dan yaklaşık 20 milyon yıl daha yaşlı kılıyor. Göktaşı, Atlanta'nın güneyindeki McDonough kentinde bir evin çatısını delerek içeri düştü ve tavanda golf topu büyüklüğünde bir delik açtı.

