Azerbaycan'da yaşayan 26 yaşındaki Elmar İsmayilov, 3 yıl önce tanıştığı 21 yaşındaki Nermin Caferova ile sevgili oldu. Birbirini seven çift evlenmek istediklerini ailelerine bildirdi. Fakat Nermin Caferova'nın ailesi bu evliliğe müsaade etmedi. Elmar İsmayilov ile Nermin Caferova kaçıp evlenmek üzere karar aldı.



Patlamada yaralandılar şifayı Türkiye'de buldular (Takvim.com.tr)



DÜĞÜN ANKARA'DA

Birlikte kaldıkları evde Elmar İsmayilov bir sigara yaktı. Doğal gaz sızıntısından patlama meydana geldi. Caferova'nın parmakları kapandı. Kolları kısmen kapandı. Elmar İsmayilov'un ellerinde ve vücudunda ciddi yanıklar oluştu. Çift, 3 yıl boyunca tedavi için hastane hastane dolaştı. Daha sonra Eskişehir Şehir Hastanesi'nde görevli Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdülkadir Calavul tarafından ikisi de ameliyata alındı. Çiftin elleri, 3 yıl sonunda tekrar kavuştu. Nermin Caferova, "Düğünümüzü Ankara'da yapacağız. Düğün gününde de doktorumuza uğrayacağız" dedi. Elmar İsmayilov, "3 yıldır Nermin'in elini tutamıyordum artık tutabiliyorum" ifadelerini kullandı.



Patlamada yaralandılar şifayı Türkiye'de buldular (Takvim.com.tr)

Çift, Alina İsmayilova ismini verdikleri 10 aylık bebeklerini rahat bir şekilde kucakladı