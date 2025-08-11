Kocaeli'de yaşayan 2 çocuk annesi Ayşen Kartal'a, 11 yaşında skolyoz tanısı konuldu. Aynı yıl ilk ameliyatını oldu. 5 yıl sonra ikinci ameliyatı gerçekleşti. Ardından evlenendi, çocukları dünyaya geldi. Ayşen Kartal'ın rahatsızlığı bir süre sonra tekrar nüks etti. Hastalığı ilerledi. Omurgasındaki 90 derecelik eğrilik nedeniyle yürümekte güçlük çekmeye başladı. Ayşen Kartal, Ankara'daki özel hastanede 3'üncü kez ameliyat oldu. Kartal, ameliyat sonrası yeniden sağlığına kavuştu. Ayşen Kartal, "Çocuklarımın okul çantalarını taşıması nedeniyle hastalığa yakalandım. İzmit'teki doktor skolyoz olduğumu ve geç kaldığımızı söyledi. İstanbul'a yönlendirdi.



'NORMALE DÖNDÜM'

11 yaşımda ilk ameliyatımı İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde oldum. 5 yıl sonra muayeneye gittiğimizde tekrar ameliyat olmam gerektiği belirtildi. İkinci ameliyat sonrasında tekrar normal hayata döndüm" dedi.

