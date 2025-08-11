Kaptan itiraz üzerine tutuklandı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova'dan özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan yat üreticisi Halit Yukay (43) kontrolündeki parçalanmış halde bulunan tekneye ilişkin şüpheli kuru yük gemisi kaptanı C.T. (61) ile ilgili Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği adli kontrolle serbest bırakılması kararına itirazda bulundu.



7 Ağustos'ta gözaltına alınan, 8 Ağustos günü çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce serbest bırakılan C.T., Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan itirazın kabul edilmesi üzerine İstanbul'da gözaltına alındı. "Taksirle ölüme sebep olma" suçlamasıyla tekrar hakim karşısına çıkan C.T., işlemlerinin ardından tutuklandı. Olayla ilgili bölgeden geçen başka bir gemiden "Arel 7" adındaki gemi ile ilgili yapılan ihbar üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, "taksirle ölüme sebep olma" suçlamasıyla tekneye çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı C.T. gözaltına alınmıştı. 8 Ağustos günü hakim karşısına çıkan C.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde, 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edilmişti.



Kıvanç Tatlıtuğ da yakın arkadaşı Yukay'ın dipteki arama çalışmalarına dalgıç olarak katıldı.