PODCAST CANLI YAYIN

Kaptan itiraz üzerine tutuklandı

Marmara Adası açıklarında Halit Yukay’ın parçalanmış olarak bulunan teknesine ilişkin adli kontrol şartı uygulanan kuru yük gemisi kaptanı C.T., karara yapılan itiraz üzerine tutuklandı.

Giriş Tarihi:
Kaptan itiraz üzerine tutuklandı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova'dan özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan yat üreticisi Halit Yukay (43) kontrolündeki parçalanmış halde bulunan tekneye ilişkin şüpheli kuru yük gemisi kaptanı C.T. (61) ile ilgili Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği adli kontrolle serbest bırakılması kararına itirazda bulundu.

Kaptan ‘ölüme sebep olmak’tan tutuklandı (Takvim.com.tr)Kaptan ‘ölüme sebep olmak’tan tutuklandı (Takvim.com.tr)

7 Ağustos'ta gözaltına alınan, 8 Ağustos günü çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce serbest bırakılan C.T., Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan itirazın kabul edilmesi üzerine İstanbul'da gözaltına alındı. "Taksirle ölüme sebep olma" suçlamasıyla tekrar hakim karşısına çıkan C.T., işlemlerinin ardından tutuklandı. Olayla ilgili bölgeden geçen başka bir gemiden "Arel 7" adındaki gemi ile ilgili yapılan ihbar üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, "taksirle ölüme sebep olma" suçlamasıyla tekneye çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı C.T. gözaltına alınmıştı. 8 Ağustos günü hakim karşısına çıkan C.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde, 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edilmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ (Takvim.com.tr)Kıvanç Tatlıtuğ (Takvim.com.tr)

Kıvanç Tatlıtuğ da yakın arkadaşı Yukay'ın dipteki arama çalışmalarına dalgıç olarak katıldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir'den de hissedildi | Bina enkazından acı haber geldi: 1 kişi hayatını kaybetti
Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masaya hangi konular yatırılacak? Terörsüz Türkiye, Azerbaycan-Ermenistan anlaşması...
İlk teklif bu hafta geliyor! Memur ve emekli için pazarlık zamanı
Şener Üşümezsoy aylar öncesinden TAKVİM’e anlatmıştı! Balıkesir depremi sonrası yeniden gündem oldu: "1737'de kırılmış ondan beri bekliyoruz"
Balıkesir'de deprem sonrası yıkılan binanın önceki haline TAKVİM ulaştı! Pideciden eczaneye: Binada "kolon kesildi" şüphesi
Rezan Epözdemir'in rüşvet çarkı deşifre oldu! İşbirlikçi savcı... Mafya ile 150 bin dolara "tahliye" pazarlığı | İşte WhatsApp konuşmaları
Terörsüz Türkiye süreci ne zaman selamete erecek? Bahçeli o tarihi işaret etti: PKK'nın silah yakması için ne dedi?
Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik Yeşilçam sorusu! "Hangisi Kemal Sunal ve Şener Şen'in birlikte rol aldıkları ilk filmdir?"
İhanetin 'CIA'sal ayağı çözülüyor! Rezan Epözdemir gözaltına alındı ses Rubin'den geldi: "Erdoğan Gülencileri hapse atıyor"
SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ikramiye gibi 30 bin TL ödeme: Çift promosyon fırsatı doğdu! 16.881-19.999 TL arası maaş alan...
İsrail’de savaş karşıtı protestocular canlı yayını bastı: Gazze’den çekilin
Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşından acı haber: Efe Erdem Sevinç girdiği denizde hayatını kaybetti | Yasemin Minguzzi: "Yandım oğlum yandım..."
CHP-CIA-MOSSAD masasının baş aktörüydü! Rezan Epözdemir "rüşvet ve casusluktan" alındı | Futboldan siyasete FETÖ'den İsrail'e kirli temaslar
SON 95 yılın rekoru kırıldı: İstanbul'a sıcak dalgası daha kuvvetli döndü! Fırtına kapıda: MGM'den 8 il için sarı kodlu uyarı!
Oscar ödüllü oyuncu ilk kez açıkladı: Boşandığım gün Trump’tan çıkma teklifi aldım
Halit Yukay’ı arama çalışmalarında 6. gün! Şüpheli geminin kaptanı tutuklandı
Alaska’da Trump-Putin zirvesi! Zelenskiy’e davet gitmedi | Masada Donbas ve Kırım çıkmazı
Kara Kıta'da güven duyulan tek ortak Türkiye! Başkan Erdoğan'ın Afrika açılımının şifreleri: 53 resmi ziyaret, 36,6 milyar dolarlık rekor
Şam yönetiminden SDG ile Paris konferansına rest: “Darbe” açıklamasıyla görüşmelerden çekildiler
Fatih Tekke kararını verdi! Trabzonspor'un ilk maçtaki 11'i netleşti