Işıklar Gazze için yakıldı

Soykırımcı İsrail, Gazze'yi tamamen işgal edeceğini açıkladı. Türkiye, bu vahşi karara, tek yürek olup karşı çıktı. İstanbul'da yüzbinler, "Gazze'ye ışık ol" yürüyüşüne katıldı. Ayasofya önünde "Katil İsrail" sloganları yankılandı



Türkiye'nin başlattığı gösterilere, yurt dışından da destek yağdı. Başta Tel-Aviv olmak üzere New York, Washington, Barcelona, Londra gibi önemli şehirlerde ve dünyanın birçok ülkesinde Gazze için eylemler yapıldı.



İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan'ın çağrısıyla yüzbinler yürüyüşe katıldı.



Büyük yürüyüşte Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar da vardı.



7'den 70'e her yaştan vatandaş, Gazze'ye desteğini göstermek için "Katil İsrail" diye slogan attı.