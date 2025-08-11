Son Dakika
Hem eşini hem kendini öldürdü

Onur Karakaya, tartıştığı eşi Neşe Karakaya'yı tabancayla katletti. Aynı silahla yaşamına son verdi.

Bitmeyen kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Kahreden olay, dün Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Onur Karakaya ile eşi Neşe Karakaya arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Onur Karakaya, evde bulunan tabancasıyla eşi Neşe Karakaya'ya ateş açtı. Neşe Karakaya, kanlar içinde yere yığıldı. Daha sonra Onur Karakaya, aynı silahla intihar etti.

'ÇOCUKLARI VARDI'
Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Neşe Karakaya'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı Onur Karakaya'yı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Neşe Karakaya, kurtarılamadı. Karakaya'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Öte yandan Karakaya çiftinin, 10 yaşlarında bir kız çocuğu öğrenildi.

