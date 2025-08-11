Eyüpsultan'da kanlı pusu

İstanbul Eyüpsultan'da sabah saatlerinde işe gitmek için aracına binen Muammer Öztürk'ün (48) silahlı saldırı sonucu öldürülmesi, bölge sakinlerini dehşete düşürdü. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirilen bu soğukkanlı cinayet anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay yerinden yaya olarak kaçan şüphelileri yakalamak için polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Muammer Öztürk'ün daha önce 'Dolandırıcılık', 'Otodan hırsızlık', 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' gibi çeşitli suçlardan poliste kaydı bulunduğu öğrenildi.