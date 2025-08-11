Dünya Gazze için birlik oldu! Katil İsrail'in yüzüne tükürdü

Aralarında İspanya, İrlanda ve Norveç'in bulunduğu 8 Avrupa ülkesi, ortak mektupla İsrail'in Gazze kenti dahil "işgalini ve askeri saldırıların yoğunlaştırılmasına ilişkin" kararını şiddetle kınadı. İspanya, İrlanda, Norveç, Portekiz, Slovenya, Norveç, Lüksemburg ve Malta dışişleri bakanları, İsrail'in Gazze'yi işgal etme kararının ardından ortak mektup yayımladı. Mektupta, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin "Gazze kenti dahil işgalin ve askeri saldırının yoğunlaştırılmasına ilişkin" kararı şiddetle kınanarak, bu kararın bölgedeki insani krizi derinleştireceği uyarısında bulunuldu.



Arjantin'de Gazze yürüyüşü (Takvim.com.tr)



Kararın "kabul edilmez derecede yüksek can kaybına" ve yaklaşık bir milyon Filistinli sivilin zorla yerinden edilmesine yol açacağı vurgulanan mektupta, "İşgal altındaki Filistin topraklarında herhangi bir demografik veya bölgesel değişikliği kesinlikle reddediyoruz. Bu konudaki eylemler, uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalini teşkil etmektedir" ifadeleri kullanıldı. Mektupta, Gazze Şeridi'nin Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile birlikte Filistin Devleti'nin "ayrılmaz parçası" olması gerektiği kaydedildi.



Pakistan'da Gazze yürüyüşü (Takvim.com.tr)

5 ÇOCUĞU İÇİN YARDIM BEKLERKEN VURDULAR

Liverpool'un ünlü futbolcusu Mohamed Salah, UEFA'nın, katil İsrail tarafından yardım beklerken vurularak öldürüldüğü bildirilen eski Filistinli futbolcu Süleyman Ubeyd'e 'veda' etti. Salah, UEFA'nın "Filistinli Pele'ye, Süleyman el-Ubeyd'e veda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenek" şeklindeki paylaşımına yanıt olarak sosyal medya platformu X'te "Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?" diye sordu . 41 yaşındaki Ubeyd, Çarşamba günü güneydeki bir dağıtım merkezinin yakınında kalabalıklar arasında yardım beklerken katil İsrail güçleri tarafından vuruldu. Gazze Filistin Futbol Federasyonu, Ubeyd'in geride bir eş ve beş çocuk bıraktığını söyledi.



Ubeyd (Takvim.com.tr)



ÖFKE ÇIĞ GİBİ TÜRKİYE'DE YÜZ BİNLER GAZZE İÇİN YÜRÜDÜ

Filistin'e Destek Platformu'nu oluşturan sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara ve ablukaya karşı dünya kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla önceki gün "Gazze'ye Umut Işığı Ol" sloganıyla İstanbul'da yürüyüş düzenledi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırılara dikkati çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüş için 15 sivil toplum kuruluşunun yanı sıra çok sayıda vatandaş Beyazıt Meydanı'nda toplandı.



Filistin yürüyüşü (Takvim.com.tr)



Binlerce kişinin katıldığı etkinlik sırasında "Katil İsrail, Filistin'den defol" ve "Gazzeli çocuklar bizi bekliyor" sloganları atıldı. Vatandaşlar, ışıklarını açtıkları cep telefonları ve küçük fenerlerle Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne kadar yürüdü. Yürüyüşün sona ermesinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu.



