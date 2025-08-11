Balıkesir Sındırgı'da kaç hasarlı bina var? Bakan Kurum açıkladı: "Vatandaşımızın yanında olacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen deprem sonrası 1 yıkık,13 ağır hasarlı, 61 az hasarlı yapı tespit ettiklerini bildirdi.
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından dün hasar tespit çalışmalarımıza başladık.
Şu ana kadar gelen ihbarlar neticesinde ekiplerimiz 1 yıkık,13 ağır hasarlı, 61 az hasarlı yapıyı tespit etti.
Çalışmalarımızı en hızlı şekilde tamamlayıp, şehrimiz ve milletimiz için ne gerekiyorsa yapacağız. Daha önceki afetlerde olduğu gibi burada da vatandaşımızın yanında olacağız.