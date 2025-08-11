Balıkesir Sındırgı'da kaç hasarlı bina var? Bakan Kurum açıkladı: "Vatandaşımızın yanında olacağız"

Şu ana kadar gelen ihbarlar neticesinde ekiplerimiz 1 yıkık,13 ağır hasarlı, 61 az hasarlı yapıyı tespit etti.

Hasarlı binalar (Bakan Kurum'un paylaşımı)

Çalışmalarımızı en hızlı şekilde tamamlayıp, şehrimiz ve milletimiz için ne gerekiyorsa yapacağız. Daha önceki afetlerde olduğu gibi burada da vatandaşımızın yanında olacağız.