Balıkesir Sındırgı'da kaç hasarlı bina var? Bakan Kurum açıkladı: "Vatandaşımızın yanında olacağız"

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen deprem sonrası 1 yıkık,13 ağır hasarlı, 61 az hasarlı yapı tespit edildi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Çalışmalarımızı en hızlı şekilde tamamlayıp, şehrimiz ve milletimiz için ne gerekiyorsa yapacağız. Daha önceki afetlerde olduğu gibi burada da vatandaşımızın yanında olacağız." dedi.

Giriş Tarihi:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen deprem sonrası 1 yıkık,13 ağır hasarlı, 61 az hasarlı yapı tespit ettiklerini bildirdi.

Bakan Kurum'un paylaşımı (Ekran görüntüsü)Bakan Kurum'un paylaşımı (Ekran görüntüsü)


Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından dün hasar tespit çalışmalarımıza başladık.

Şu ana kadar gelen ihbarlar neticesinde ekiplerimiz 1 yıkık,13 ağır hasarlı, 61 az hasarlı yapıyı tespit etti.

Hasarlı binalar (Bakan Kurum'un paylaşımı)Hasarlı binalar (Bakan Kurum'un paylaşımı)

Çalışmalarımızı en hızlı şekilde tamamlayıp, şehrimiz ve milletimiz için ne gerekiyorsa yapacağız. Daha önceki afetlerde olduğu gibi burada da vatandaşımızın yanında olacağız.

Hasarlı binalar (Bakan Kurum'un paylaşımı)Hasarlı binalar (Bakan Kurum'un paylaşımı)

Depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

