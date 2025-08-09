İzmir Karaburun’da hayat kurtaran operasyon: Batan tekneden 3 vatandaş kurtarıldı! İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 8 Ağustos Cuma gecesi su alan ve batma tehlikesi yaşayan gezi teknesindeki 3 vatandaş, Sahil Güvenlik ekiplerinin başarılı müdahalesiyle sağ salim kurtarıldı.
Olayla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullanan Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:
"İzmir Karaburun'da batan tekneden 3 vatandaşımız kurtarıldı."
8 Ağustos 2025 Cuma gecesi, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, içerisinde 3 vatandaşımızın bulunduğu gezi teknesinin su aldığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisinin alınması üzerine;
🔻1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-505) ve
🔻2 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-902, TCSG-912) derhal olay yerine sevk edildi.
Yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda, deniz yüzeyinde tespit edilen 3 vatandaşımız sağ ve bilinci açık şekilde Sahil Güvenlik Botu'na alınarak, Çeşme Sahil Güvenlik İskelesi'nde 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun.