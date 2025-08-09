PODCAST CANLI YAYIN

Balıkesir’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 9 Ağustos en son deprem nerede oldu?

Balıkesir, 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü sabah saatlerinde Sındırgı ilçesinde bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre, deprem yerel saatle 12:03'te meydana geldi ve yerin 6.98 kilometre derinliğinde kaydedildi. Peki Balıkesir’de kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son deprem verileri…

Balıkesir’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 9 Ağustos en son deprem nerede oldu?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 9 Ağustos 2025 tarihinde saat 12.03'te deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, sarsıntının büyüklüğü ve derinliği anlık olarak kaydedildi. Bölge sakinleri tarafından hissedilen bu deprem, Balıkesir ve çevresindeki sismik hareketliliğin devam ettiğine işaret ediyor. Son dakika gelişmeleri ve Balıkesir'deki en son depremin detayları için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi açıklamaları yakından takip ediliyor.

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Balıkesir'de saat 12.03'te merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin derinliğinin 6.98 kilometre olarak ölçüldüğü bildirildi.

Deprem, çevre ilçelerde de hissedildi ancak herhangi bir hasar ya da can kaybı bildirilmedi. Yetkililer, vatandaşları olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

