Balıkesir’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 9 Ağustos en son deprem nerede oldu?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 9 Ağustos 2025 tarihinde saat 12.03'te deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, sarsıntının büyüklüğü ve derinliği anlık olarak kaydedildi. Bölge sakinleri tarafından hissedilen bu deprem, Balıkesir ve çevresindeki sismik hareketliliğin devam ettiğine işaret ediyor. Son dakika gelişmeleri ve Balıkesir'deki en son depremin detayları için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi açıklamaları yakından takip ediliyor.