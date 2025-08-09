Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 6, ulusal seviyede aranan 5 suçlu ülkeye getirildi | "Enselerindeyiz kaçamayacaklar"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kırmızı Bültenle Aradığımız 6, Ulusal Seviyede Aradığımız 5 Suçluyu, GÜRCİSTAN(8), KARADAĞ, İSVEÇ, ve JAPONYA'dan memlekete Getirdik. Bu kabine dönemimizde 427 suçlunun sürekli olarak iadesini sağladık. Enselerimizdeyiz, bizden kaçamayacaklar. Kırmızı Bültenle uluslararası düzeyde aranan C.Ç., MEÖ., EYB, Ü.A., SK, ve MG ile ulusal düzeyde aranan MB, KCH, EG, G.Ş. ve MY isimli kişilerin yakalanması ve ülkelerine geri dönüşlerinin değiştirilmesi Yurt içinde kaçan ve haklarda arama kararı bulunan kişilerin izinlerinin incelenmesi sürdürüldü. Haklarında kırmızı bültenle ödüllendirildi ve uluslararası düzeyde aranan bu kişiler, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle desteklenen ortak ülkelerin işbirliğiyle; "Kasten öldürme ve ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma veya taşıma" suçlarından Kırmızı Bültenle, uluslararası düzeyde aranan elebaşılığını AT'nin yaptığı organize suç örgütü üyesi C.Ç. İsimli kişisel GÜRCİSTAN'da, "Kasten öldürme ve suç işlemek amacıyla oluşturulan örgüte üye olma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası düzeyde aranan, "DALTONLAR" suç örgütü üyesi MEÖ. İsimli GÜRCİSTAN'da, "Silahla yağma, cebir, tehdit ve hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası düzeyde istenen EYB isimli kişilere GÜRCİSTAN'da, "Birden fazla kişi tarafından gece silahla yağma, kişinin hürriyetinden kılma ve bilişimin kullanılmasını dolandırıcılık suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası düzeyde başarılı olan Ü.A. İsimli kişilere GÜRCİSTAN'da, "Kasten öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası düzeyde aranan SK isimli kişilere KARADAĞ'da, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası düzeyde aranan MG isimli kişiler İSVEÇ'te, "Tasarlayarak öldürme" suçundan ulusal düzeyde aranan "BANLILAR" organize suç örgütü üyesi MB isimli kişisel GÜRCİSTAN'da, "Uyuşturucu veya finansal ticaret yapma veya sağlama" suçundan ulusal düzeyde yürütülen KCH ve EG isimli kişiler GÜRCİSTAN'da, "Kasten yaralama, hakaret, mala zarar verme, kamu malına zarar verme, birleştirme aracı kullanma, basit yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, trafik cezalarını tehlikeye sokma" suçlarından ulusal düzeyde amaçlanan G.Ş. İsimsiz GÜRCİSTAN'da, "Silahlı terör olaylarına üye olma" suçundan ulusal düzeyde aranan MY isimli kişilere JAPONYA'da yakalandı ve iadeleri durduruldu. Adalet Bakanlığımızın operasyon ile ilgili görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. EGM INTERPOL-EUROPOL ve Asayiş Daire Başkanlıklarımız ile İstihbarat ve KOM Başkanlıklarımızı tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk Polisinden kaçamayacaklar"