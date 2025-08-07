Son Dakika
Otomobil park halindeki briket yüklü tıra çarptı: 2 ölü

Van’ın İpekyolu ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde İpekyolu ilçesine bağlı Hatuniye Mahallesi Terzioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Gökhan Acar yönetimindeki 41 BA 419 plakalı Volkswagen marka otomobil, yol kenarında park halinde bulunan briket yüklü 65 ABJ 965 plakalı MAN marka tırın altına girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Tuşba ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler ve vatandaşlar otomobilde sıkışan sürücü Gökhan Acar ile yanındaki Baran Aydan için seferber oldu. Yoğun bir çalışma sonucu Gökhan Acar sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekipler bu sefer yolcu koltuğunda bulunan Baran Aydın'ı çıkarmak için harekete geçti. Şahıs sıkıştığı yerden çıkartılamayınca tırın dorsesi vinç yardımı ile kaldırılmak istendi. Yük ağır olunca dorse yerinden kaldırılamadı. Bunun üzerine vatandaşlar dorsedeki briketleri yere attı.
Daha sonra vinç yardımı ile otomobil tırın altından çıkartıldı. Ekipler daha şahsı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı Gökhan Acar, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hurda yığınına dönen otomobil çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

