Katil boşanma aşamasındaki eşini 37 bıçak darbesiyle katletti

Korkunç olay, önceki akşam Ankara Çankaya'daki bir apartman dairesinde meydana geldi. Salih Akkaş (45), boşanma aşamasındaki eşi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) personeli Saliha Akkaş'ın (40) yaşadığı eve geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede alevlendi. Salih Akkaş, cinnet geçirdi. Eşine 37 bıçak darbesiyle saldırdıktan sonra kendisini iple tavana asarak intihar etti. Ağır yaralı kadın, hastaneye nakledildi. Saliha Akkaş, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'nda cenazeyi teslim almak için bekleyen yakınları ise fenalık geçirdi.



BALKONA ÇIKIP YARDIM İSTEMİŞ

Komşuları, Saliha Akkaş'ın balkona çıkıp yardım istediğini söyledi. Öte yandan Salih Akkaş'ın aile içi konulardan dolayı hakkında iki farklı dosya bulunduğu ve verilen 6 aylık uzaklaştırma kararını yakın zamanda ihlal ettiği öğrenildi. 20 yılı aşkın süredir evli olan Akkaş çiftinin 2 erkek çocukları da olduğu aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



TBMM personeli Saliha Akkaş, Meclis'te anıldı. (Takvim.com.tr)



MECLİS'TE ANILDI

TBMM personeli Saliha Akkaş, Meclis'te anıldı. Çalışma arkadaşları, Akkaş için sessiz oturma eylemi gerçekleştirdi. TBMM'nin sosyal medyadan yayımladığı taziye mesajında "Türkiye Büyük Millet Meclisi Destek Hizmetleri Başkanlığı personelimiz Saliha Akkaş'ın eşi tarafından vahşice katledilmesinden derin bir üzüntü duymaktayız. Kıymetli arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve TBMM çalışanlarına başsağlığı dileriz" denildi.