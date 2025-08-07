PODCAST CANLI YAYIN

Katil boşanma aşamasındaki eşini 37 bıçak darbesiyle katletti

Salih Akkaş, boşanma aşamasındaki eşi TBMM personeli Saliha Akkaş’ı yaşadığı evde 37 bıçak darbesiyle katletti. Ardından kendisini iple tavana asarak intihar etti

Giriş Tarihi:
Katil boşanma aşamasındaki eşini 37 bıçak darbesiyle katletti

Korkunç olay, önceki akşam Ankara Çankaya'daki bir apartman dairesinde meydana geldi. Salih Akkaş (45), boşanma aşamasındaki eşi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) personeli Saliha Akkaş'ın (40) yaşadığı eve geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede alevlendi. Salih Akkaş, cinnet geçirdi. Eşine 37 bıçak darbesiyle saldırdıktan sonra kendisini iple tavana asarak intihar etti. Ağır yaralı kadın, hastaneye nakledildi. Saliha Akkaş, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'nda cenazeyi teslim almak için bekleyen yakınları ise fenalık geçirdi.

BALKONA ÇIKIP YARDIM İSTEMİŞ
Komşuları, Saliha Akkaş'ın balkona çıkıp yardım istediğini söyledi. Öte yandan Salih Akkaş'ın aile içi konulardan dolayı hakkında iki farklı dosya bulunduğu ve verilen 6 aylık uzaklaştırma kararını yakın zamanda ihlal ettiği öğrenildi. 20 yılı aşkın süredir evli olan Akkaş çiftinin 2 erkek çocukları da olduğu aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

TBMM personeli Saliha Akkaş, Meclis'te anıldı. (Takvim.com.tr)TBMM personeli Saliha Akkaş, Meclis'te anıldı. (Takvim.com.tr)

MECLİS'TE ANILDI
TBMM personeli Saliha Akkaş, Meclis'te anıldı. Çalışma arkadaşları, Akkaş için sessiz oturma eylemi gerçekleştirdi. TBMM'nin sosyal medyadan yayımladığı taziye mesajında "Türkiye Büyük Millet Meclisi Destek Hizmetleri Başkanlığı personelimiz Saliha Akkaş'ın eşi tarafından vahşice katledilmesinden derin bir üzüntü duymaktayız. Kıymetli arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve TBMM çalışanlarına başsağlığı dileriz" denildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li İBB'de iş insanlarından alınan rüşvetler kreş yapıyoruz yalanıyla cebe indirildi! 100 milyonluk vurgun
Bakan Yumaklı'dan A Haber ekranlarında önemli açıklamalar | "Önümüzdeki 1 hafta çok riskli" diyerek uyardı! Orman yangınları neden ve nasıl çıkıyor?
Borsa İstanbul
De Kuip'te teslimiyet! Feyenoord - Fenerbahçe: 2-1 | MAÇ SONUCU
Memura emekliye zam + %5.30 fark: Maaş hesabı başladı, refah payı masada! Teklif nasıl belirlenecek? 4C'li polis, öğretmen...
Türkiye’nin dijital kalkanı devrede: Sahte e-imza çetesi çökertildi 37 şüpheli tutuklandı! 10 maddede yalanlar ve gerçekler
Türk Telekom
Millet ve devlet arasındaki güven sarsılmaya çalışılıyor! Devletin mücadelesi: Algı operasyonlarına karşı güven inşası
Damlaya Damlaya ev olur!
Böylesi algı operasyonunun masterclass'ı! Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın "CV'sinden lisans bilgilerini sildi" iddiası çöktü
ABD ordusu duyurdu: Fort Stewart askeri tesisinde silahlı saldırgan alarmı! 5 asker yaralandı
Takvim Türkiye'ye duyurmuştu! KAP'a bildirildi: Wilfred Ndidi Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ne kadar sahteci varsa söküp atacağız | YPG'ye uyarı | "Komisyonun odağı PKK'nın feshi"
Solskjaer planını belirledi! St. Patrick's maçının 11'i netleşti
Trump'ın özel elçisi Witkoff Moskova'da! Trump Putin'i tehdit etmişti: ABD yaptırım uygulayacak mı?
Alman basını ileri gitti! Gazze’deki açlık krizini yalanlamak için AA muhabirini ve Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdiler
İstanbul'da bu geceye dikkat: Lokal yağışlar geliyor! Meteoroloji'den fırtına alarmı verildi! Yağmurlu hava kaç gün sürecek?
Beşiktaş'tan 3 bomba! Kartal Fenerbahçe ve Galatasaray'ı kıskandıracak
AK Parti'den 81 il 973 ilçede "Türkiye Yüzyılı" buluşmaları! 8 Ağustos'ta başlıyor: Terörsüz Türkiye süreci yüz yüze anlatılacak
Suriye Tartus'ta sinsi provokasyon! Esad artığı Şebbihalar Atatürk tişörtüyle kiliseyi kana bulayacaktı: Kıskıvrak yakalandılar